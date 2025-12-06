Refuerzan seguridad en época decembrina: son 1.200 policías para de Medellín y su área metropolitana

No solo las primeras festividades de diciembre contaron con un refuerzo en la seguridad de la ciudad, será toda la época decembrina, según indicó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con 1.200 policías y siete grupos de reacción motorizada que estarán distribuidos en varias comunas de Medellín y municipios vecinos.

Según la institución, su tarea será responder de manera inmediata a cualquier situación que pueda afectar la seguridad, además de acompañar los sectores priorizados donde se espera mayor afluencia de personas, como eventos masivos, corredores turísticos, zonas comerciales y espacios de entretenimiento.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que buena parte de este plan con uniformados de refuerzo se concentre en la capital antioqueña, pero reiteró la petición a la comunidad de que haya tolerancia y buen comportamiento.

"Aparte del número de policías que tenemos en la ciudad, llega un refuerzo de 600 policías para la época de la Navidad. Pero no quiere decir que podamos abusar de esto, o sea, vamos a portarnos bien, pues vamos a portar bueno, pero a portarnos bien", indicó el mandatario.



Por su parte, el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que con la Secretaría de Movilidad de Medellín también adelantarán puestos de control en las vías.

"Realizaremos varios puestos de control en coordinación con la Secretaría de Tránsito del Distrito. Controles definidos para prevenir precisamente el porte de armas de fuego, armas cortopunzantes, cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la comunidad y que nos permita intervenir de inmediato ante cualquier alteración del orden", aseguró.

La Policía señaló que el dispositivo contempla la participación de especialidades como Carabineros, Infancia y Adolescencia, Turismo, Policía Comunitaria, GAULA, investigación e inteligencia. Estos grupos estarán distribuidos en 15 puntos definidos con base en análisis sobre comportamiento delictivo, movilidad y dinámicas sociales propias de esta época del año, con el fin de mantener vigilancia constante y respuestas más rápidas.

En paralelo, los uniformados continuarán con actividades pedagógicas dirigidas a familias y cuidadores para prevenir lesiones por pólvora, especialmente en niños, niñas y adolescentes, y recordaron que cualquier hecho sospechoso puede reportarse a la línea 123.