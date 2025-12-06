En vivo
Refuerzan seguridad en época decembrina: son 1.200 policías para de Medellín y su área metropolitana

Refuerzan seguridad en época decembrina: son 1.200 policías para de Medellín y su área metropolitana

Vigilarán puntos estratégicos para atender riñas y casos de hurto que se presenten. Son 15 puntos priorizados los que contarán con mayor refuerzo, anunciaron las autoridades.

