Pacífico  / Asalto en glamping de Los Farallones de Cali: pareja fue robada y la mujer agredida sexualmente

Asalto en glamping de Los Farallones de Cali: pareja fue robada y la mujer agredida sexualmente

Las autoridades investigan la denuncia de un médico cirujano y su esposa agredidos en un glamping. Ejército los rescató y hoy permanecen bajo atención médica en una clínica de Cali.

