Asalto en glamping de Los Farallones de Cali: pareja fue robada y la mujer agredida sexualmente

Un reconocido cirujano plástico y su esposa fueron víctimas de un hurto mientras celebraban un cumpleaños en un glamping ubicado en zona rural de Los Farallones, en Cali, Valle del Cauca. Según versiones de las víctimas, luego de llegar al lugar fueron abordados por tres sujetos, quienes irrumpieron en su estadía, los amordazaron y abusaron sexualmente de la mujer.

Información preliminar indica que, horas después, el Gaula Militar llegó hasta el sitio y encontró a la pareja con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial en la ciudad para recibir atención médica. Los responsables huyeron hacia una zona boscosa llevándose las pertenencias de las víctimas.

"Lamentablemente fueron asaltados por unos individuos cuando se encontraban disfrutando de su espacio e intimidad, y estos sujetos amarran al hombre, y posteriormente lo torturan, proceden a robarle sus pertenencias y, en presencia de él, violan a su compañera sentimental. Él logró ocultar uno de los celulares y se puso en contacto con el Gaula, quienes llegaron al lugar de los hechos", dijo Armando Escobar, abogado de las víctimas.

Sobre este incidente que ocurrió el pasado 1 de diciembre, desde el establecimiento de comercio que presta el servicio de glamping, a través de un comunicado indicaron que una vez conocidos los hechos, iniciaron las respectivas investigaciones, incluso con el personal que estaba de turno el día de los hechos.



"Primero interpusimos denuncia ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos. Estamos colaborando plenamente con este proceso. Segundo, hemos iniciado una revisión de nuestros protocolos de seguridad como parte de nuestro compromiso de mejora continua y, tercero, hemos adoptado medidas administrativas internas respecto al personal de turno conforme a nuestros procedimientos. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las víctimas", dice el comunicado.

También se conoció que desde el día que ocurrió el asalto armado, el lugar fue cerrado temporalmente mientras se adelantan las respectivas investigaciones y por algunas adecuaciones en el sitio, mientras que las víctimas aún continúan recluidas en una clínica de Cali, ya que el caso les produjo afectaciones físicas y emocionales.