Candelario y sedes de Mundial 2026

El pasado viernes 5 de diciembre, la FIFA realizó el sorteo de grupos para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En este proceso quedó definido el Grupo K, donde Colombia compartirá zona con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje de la FIFA.

Así como ocurre con México —que será el encargado de inaugurar el certamen—, el sorteo dejó un reencuentro llamativo con Sudáfrica, un recuerdo inevitable del Mundial de 2010, cuando el país africano recibió a la selección mexicana en el partido de apertura.

Grupos del Mundial 2026: ¿por qué el Grupo I es el de la muerte?

Entre los grupos que más han generado comentarios aparece el Grupo I, señalado como uno de los más exigentes incluso antes de conocerse al ganador del repechaje. Francia, Senegal y Noruega ya están confirmados, lo que anticipa una fase de grupos intensa y sin margen para errores, mientras se define el cuarto integrante.



En el Grupo E, Alemania también enfrentará una fase compleja. Allí se medirá con Costa de Marfil, Ecuador y Curazao, una combinación que promete partidos cerrados y rivales con estilos muy diferentes entre sí.

Grupo J del Mundial 2026: así quedó la zona del campeón vigente

El vigente campeón, Argentina, quedó ubicado en el Grupo J, que se completa con Argelia, Austria y Jordania. Aunque sobre el papel parece un grupo más manejable, cada rival presenta características particulares que podrían complicar el camino inicial de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

En cuanto a la logística del torneo, y para evitar los inconvenientes que se presentaron en la pasada Copa América, la FIFA optó por sortear también las sedes que recibirán los partidos. La idea es distribuir los duelos de manera más equitativa y evitar desequilibrios en traslados, desgaste físico y tiempos de recuperación entre las selecciones participantes.

Con el panorama definido para esta primera fase, el Mundial 2026 empieza a tomar forma y las selecciones ya preparan los análisis y estrategias para afrontar un torneo que, por formato y sedes, será uno de los más exigentes de los últimos años.



¿Cuáles son las sedes para el Mundial 2026?

Grupo A

Mundial 2026 Fase de Grupos: A Foto: Fifa

México enfrentará a Sudafrica el 15 de junio en Ciudad de México, por su parte Corea del Sur enfrentará a ganador del repechaje de la fifa, el próximo 11 de junio en Guadalajara. Por su aprte, la segunda fecha entre el ganador del repechaje enfrentará el 1u de junio a Sudafrica en Atlanta y finalmente en la tercera jornada el ganador del repechaje se enfrentará a México el 24 de junio en Ciudad de México y Sudafrica a Corea en Monterrey.

Grupo B

Mundial 2026 Fase de Grupos: B Foto: Fifa

En la primera jornada, Canadá, otro de los locales recibira al ganador del repechaje de la FIFA en Toronto el 12 de junio, Catar enfrentará a Suiza el 13 de junio en San Francisto; en la segunda fecha, Suiza enfrenta al ganador de repechaje en Los Angeles el 18 de junio, Canadá enfrentará a Catar en Vancouver el 18 de junio. FInalmente, en la tercera jornada, Suiza se verá con Canadá en Vancouver el 24 de junio y el ganador del repechaje enfrentará a Catar wen Seattle el 24 de junio.

Grupo C

Mundial 2026 Fase de Grupos: C Foto: Fifa

Brazil Vs Marruecos el 13 de junio desde New Jersery

Haiti Vs Escocia el 13 de junio en Boston

Scocia Vs Marruecos el 19 de junio en Boston

Brasil Vs Haiti el 19 de junio desde Philadelphia

Escocia Vs Brasil el 24 de junio desde Miami

Marruecos Vs Haiti desde Atlanta

Grupo D

Mundial 2026 Fase de Grupos: D Foto: Fifa

USA Vs Paraguay el 12 de junio en Los Angeles

Australia Vs Ganador repechaje el 13 de junio en Vancouver

Ganador de Repechaje Vs Paraguay el 19 de junio en San Francisco

Usa Vs Australia el 19 de junio en Seattle

Ganador de repechaje Vs Usa el 25 de junio en Los Angeles

Paraguay Vs Australia el 25 de junio en San Francisco

Grupo E

Mundial 2026 Fase de Grupos: E Foto: Fifa

Alemania Vs Curazao el 14 de junio en Houston

Costa de Marfil Vs Ecuador el 14 de junio en ´Philadelphia

Alemania Vs Costa de Marfil el 20 de junio en Toronto

Ecuador Vs Curazao el 20 de junio desde Kansas City

Ecuador Vs Alemania el 25 de junio desde Nueva York

Curazao Vs Costa de Marfil el 25 de junio desde Philadelphia

Grupo F

Mundial 2026 Fase de Grupos: F Foto: Fifa

Holanda Vs Japón el 14 de junio desde Dallas

Ganador de Repechaje Vs Tunez el 14 de junio desde Monterrey

Holanda Vs Ganador de repechaje el 20 de junio desde Houston

Tunez Vs Japón el 20 de junio desde Monterrey

Japón Vs ganador de repechaje el 25 de junio desde Dallas

Tunéz Vs Holanda el 25 de junio desde Kandas City

Grupo G

