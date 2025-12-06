Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como un referente entre los juegos de chance más reconocidos de la región Caribe. Miles de jugadores participan diariamente, atraídos por la emoción de acertar el número ganador y la posibilidad de cambiar su jornada con un solo resultado. Su tradición y popularidad lo han convertido en un infaltable para quienes siguen de cerca el mundo del azar.

Número ganador de Sinuano Día hoy, sábado 6 diciembre

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 6 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo, sumado a su reputación de transparencia, lo ha consolidado como un clásico de las tardes tanto en la Costa Caribe como en otras regiones del territorio nacional.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este sorteo ofrece múltiples formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que más se ajuste a su estilo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidir exactamente con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras de forma exacta.

1 cifra (uña): adivinar únicamente la cifra final.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que entrega premios adicionales.

Esta variedad de opciones convierte cada sorteo en una experiencia dinámica, divertida y llena de posibilidades para los apostadores.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos disfruten del juego sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quien resulte ganador debe acercarse a un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT), podrían requerirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día sigue siendo una tradición arraigada en la Costa Caribe. Su continuidad, la confianza de los jugadores y el encanto del sorteo lo mantienen como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos en Colombia.