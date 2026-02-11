Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 11 de febrero de 2026

La noche del miércoles 11 de febrero de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías de Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería del Meta: resultados del sorteo 3285

El gran protagonista de la noche fue el número: XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4942

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4942, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número XXXX, de la serie XXX, despachado a la ciudad de Medellín. Además del premio principal, la lotería caldense destacó el número 0086 como ganador de $1.500.000 sin serie.



Lotería del Valle: Sorteo 4835

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4834. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, con la serie XXX. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano y, en esta ocasión, incluyó un importante premio seco de $500 millones para el número 3570 de la serie 135.



Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

En el ámbito de los sorteos electrónicos, el Baloto (Sorteo 2614) no registró ganadores para el acumulado principal de $20.700 millones. Los números sorteados fueron X - X - X - X - X con la Súper Balota XX. A pesar de no haber un ganador del gran premio, se registraron 19.788 ganadores en categorías menores, sumando una premiación total de $153.727.850. El nuevo acumulado para el próximo sábado, 14 de febrero asciende a $19.600 millones.

En cuanto a la Revancha, los números fueron X - X - X- X- X y la Súper Balota XX. Con un total de 14.038 ganadores en premios secundarios, el acumulado principal tampoco fue entregado, elevando la cifra para el próximo sorteo a $14.700 millones.