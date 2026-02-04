Lotería del Valle resultado del miércoles 4 de febrero de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo número xxxx la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 9.000 millones de pesos.

Premio Mayor de la Lotería del Valle

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!

Los premios de esta lotería se pueden reclamar en el punto autorizado o con el lotero que realizó la venta del billete ganador. Para premios superiores a $20 millones, el ganador debe acercarse a las oficinas ubicadas en Calle 9 # 4-50 en Cali, para realizar el trámite de cobro de manera segura y conforme a los requisitos establecidos.



Ganadores de los secos de la Lotería del Valle

A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.

Publicidad

A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.

Recuerde que si es el ganador el desembolso de los premios en efectivo de la lotería se realiza en un plazo de 30 días hábiles, consignando el valor ganado en la cuenta de ahorros del ganador. Por ello, es importante diligenciar correctamente la documentación requerida.



¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles a las 10:30 p.m., utilizando un sistema de baloteras electro neumático que garantiza transparencia y seguridad. La transmisión se realiza en vivo a través de Telepacífico, permitiendo a los jugadores verificar en directo el sorteo.

Publicidad

La validación de billetes premiados de la Lotería inicia con la verificación del premio según el listado oficial y el respaldo presupuestal. El ganador debe firmar el billete con número de cédula y huella, y entregar copias del billete, cédula y certificación bancaria.

El billete se revisa con las seguridades mínimas y la tira de control, y se solicita al proveedor impresor la certificación de autenticidad para premios mayores a $20 millones. Tras confirmar la autenticidad, se emite la resolución de pago y se envía a la dirección financiera para realizar el desembolso al ganador.