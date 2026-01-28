Lotería del Valle: resultado del sorteo del miércoles 18 de enero de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo número xxxx en la noche de este miércoles 18 de enero de 2026, brindando una nueva oportunidad a miles de apostadores de todo el país de acceder a premios millonarios. En esta edición, el premio mayor estuvo fijado en 9.000 millones de pesos, uno de los más altos entre las loterías tradicionales de Colombia.

La entidad recordó que, en caso de resultar ganador, el desembolso de los premios en efectivo se realiza en un plazo máximo de 30 días hábiles, mediante consignación en la cuenta de ahorros del beneficiario. Por esta razón, es fundamental diligenciar de forma correcta toda la documentación exigida para el proceso de cobro.

Premio mayor de la Lotería del Valle



El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 18 de enero de 2026 fue el xxxx de la serie xxx.

¡Felicitaciones al nuevo ganador de los 9.000 millones de pesos!

Los premios de la Lotería del Valle pueden reclamarse en el punto autorizado o con el lotero que realizó la venta del billete ganador. Para premios superiores a 20 millones de pesos, el trámite debe realizarse directamente en las oficinas de la Lotería del Valle, ubicadas en la calle 9 # 4-50, en Cali, cumpliendo con los requisitos establecidos para un cobro seguro.



Ganadores de los secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, este sorteo dejó varios ganadores de los denominados premios secos. A continuación, se detallan los secos que cayeron en esta edición, para que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si fueron beneficiados.

También se recomienda verificar el billete con la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx, publicada por la Lotería del Valle, como respaldo para confirmar cualquier premio obtenido.



¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mediante un sistema de baloteras electro neumático que garantiza transparencia y seguridad en cada sorteo. La transmisión se realiza en vivo a través del canal Telepacífico, lo que permite a los apostadores seguir el proceso en tiempo real.

La validación de los billetes premiados inicia con la verificación del número ganador frente al listado oficial y su respectivo respaldo presupuestal. El ganador debe firmar el billete, registrar su número de cédula y huella, y entregar copias del billete, documento de identidad y certificación bancaria.

Posteriormente, el billete es revisado con sus seguridades mínimas y la tira de control. Para premios superiores a 20 millones de pesos, se solicita además la certificación de autenticidad al proveedor impresor. Una vez confirmado el proceso, se emite la resolución de pago y se envía a la dirección financiera para realizar el desembolso correspondiente.