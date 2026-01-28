Accidente aéreo deja 15 muertos: Recap - programa completo del 28 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 28 de enero:
- La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que en este momento todas las hipótesis están sobre la mesa para esclarecer las causas del accidente aéreo que dejo 15 personas muertas.
- El coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigaciones de Accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó el inicio de la extración de los cuerpos sin vida del accidente aéreo en Catatumbo.
- Cristian Correa, quien hace parte del equipo de comunicaciones del representante a la Cámara Diógenes Quintero, relató los momentos de angustia antes y después de confirmarse el trágico accidente aéreo.
- Nueva amenaza del régimen de Venezuela contra medio de comunicación.
- Listos los clasificados directamente a octavos de final de la Champions League y los que irán a playoffs.