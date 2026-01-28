Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy miércoles 28 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Luna es uno de los chances más populares del país, ya que combina dos elementos clave del azar: un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, el signo zodiacal elegido debe ser el mismo que el anunciado. El sorteo puede verse en vivo a través de la transmisión oficial.
El número ganador del chance Super Astro Luna de este miércoles 28 de enero de 2026 es el 4797, del sorteo 8014. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este chance se juega todos los días en los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 10:40 de la noche; los sábados a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos a las 8:30 de la noche.
Participar en este chance es un proceso sencillo:
El juego ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:
El chance Super Astro Luna está disponible en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional, lo que facilita su acceso en diferentes ciudades y municipios del país.
El trámite para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos obligatorios:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):