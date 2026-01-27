Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy martes 27 de enero de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia, ya que combina la suerte de un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con la influencia de uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal correspondiente. El sorteo puede seguirse en vivo a través de la transmisión oficial.

Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este martes 27 de enero de 2026 es el xxx, acompañado del signo zodiacal x. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio es válido.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días. De lunes a viernes juega a las 10:40 p. m.; los sábados, a las 10:42 p. m.; y los domingos y festivos, a las 8:30 p. m.



¿Cómo se juega el chance Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras y seleccionar uno de los doce signos zodiacales. Para quienes buscan aumentar sus probabilidades, existe la opción de apostar el mismo número con todos los signos, modalidad conocida como “Todos los Signos”, la cual debe informarse claramente al asesor de venta. En cada tiquete se pueden realizar hasta cuatro apuestas.



¿Cuánto cuesta apostar?

Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar Súper Astro?

El Super Astro está disponible en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional, lo que facilita la participación de los apostadores en diferentes regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):