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Blu Radio  / Nación  / Revelan detalles del asesinato de hombre de 28 años con su hijo de 9 meses en brazos en el Quindío

Revelan detalles del asesinato de hombre de 28 años con su hijo de 9 meses en brazos en el Quindío

En Montenegro, Quindío, desconocidos asesinaron con arma de fuego a un joven de 28 años que llevaba a su hijo de 9 meses en los brazos. El bebé resultó herido en medio del ataque.

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