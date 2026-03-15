Revelan detalles del asesinato de hombre de 28 años con su hijo de 9 meses en brazos en el Quindío

En el sector conocido como La Cancha, en Montenegro, Quindío, la comunidad está aterrorizada con el ataque del que fue víctima Cristofer Ospina, de 28 años de edad.



¿Qué pasó?

La noche del sábado 14 de marzo, el joven caminaba con el bebé en brazos cuando fue atacado con arma de fuego en varias oportunidades por desconocidos que huyeron del lugar. Los disparos impactaron a Cristofer y rozaron al bebé de nueve meses.

Los heridos fueron trasladados al hospital Roberto Quintero Villa de la localidad, pero Cristofer llegó sin signos vitales. Entretanto, el bebé se recupera del trauma y las lesiones sufridas.

"A Cristofer lo atacaron a bala, con su bebé en brazos", autoridades en Montenegro, Quindío

Andrés Mauricio Cárdenas Cadavid, el secretario de Gobierno de Montenegro, confirmó lo sucedido: "Un hecho sicarial que cobró la vida de una persona, aproximadamente 28 años, en el sector de La Cancha hacia el ingreso del barrio Villa Jerusalén. En este hecho también salió afectado un infante, un menor de escasos 9 meses, en hechos que están siendo investigados por parte de nuestra Policía Nacional y nuestra Fiscalía".



¿Qué se sabe de la víctima?

Sobre la víctima, Blu Radio pudo establecer que tenía antecedentes por lesiones personales en el año 2015. Y en 2021, el joven se desempeñaba como ayudante de obra en una firma de construcción en Armenia. Las investigaciones por este caso apenas empiezan.