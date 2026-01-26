Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

El Super Astro Luna es un juego de chance que combina dos elementos muy populares entre los apostadores: un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta mezcla entre números y astrología lo convierte en una de las modalidades más llamativas del chance en Colombia.

En este juego de azar se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal elegido. El sorteo puede verse en tiempo real a través de la transmisión en vivo:

Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx, con el signo xxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Este chance se juega todos los días con los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 10:40 de la noche; los sábados a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos a las 8:30 de la noche.



Cómo se juega el chance Astro Luna

El Super Astro Luna tiene una dinámica sencilla que permite varias opciones de apuesta. El jugador debe escoger un número de cuatro cifras y seleccionar un signo zodiacal. Para quienes desean aumentar sus probabilidades, existe la opción de jugar el mismo número con los doce signos del zodiaco, modalidad conocida como “Todos los Signos”, la cual debe informarse al momento de hacer la apuesta. En cada tiquete se pueden realizar hasta cuatro apuestas.



Cuánto cuesta apostar

Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Dónde se puede jugar Súper Astro?

El Súper Astro Luna está disponible en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional, lo que facilita el acceso para los apostadores en distintas regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de reclamación del premio depende del monto ganado, pero existen documentos que siempre deben presentarse:

Publicidad

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria a nombre del titular del tiquete, con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Super Astro Luna continúa siendo una opción atractiva para quienes buscan combinar números y signos zodiacales en cada sorteo nocturno.