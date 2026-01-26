Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

Publicidad
El Super Astro Luna es un juego de chance que combina dos elementos muy populares entre los apostadores: un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta mezcla entre números y astrología lo convierte en una de las modalidades más llamativas del chance en Colombia.
En este juego de azar se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal elegido. El sorteo puede verse en tiempo real a través de la transmisión en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Luna de este lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx, con el signo xxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Número ganador: xxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
Signo zodiacal: x
Este chance se juega todos los días con los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 10:40 de la noche; los sábados a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos a las 8:30 de la noche.
El Super Astro Luna tiene una dinámica sencilla que permite varias opciones de apuesta. El jugador debe escoger un número de cuatro cifras y seleccionar un signo zodiacal. Para quienes desean aumentar sus probabilidades, existe la opción de jugar el mismo número con los doce signos del zodiaco, modalidad conocida como “Todos los Signos”, la cual debe informarse al momento de hacer la apuesta. En cada tiquete se pueden realizar hasta cuatro apuestas.
Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:
El Súper Astro Luna está disponible en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional, lo que facilita el acceso para los apostadores en distintas regiones del país.
El proceso de reclamación del premio depende del monto ganado, pero existen documentos que siempre deben presentarse:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
El Super Astro Luna continúa siendo una opción atractiva para quienes buscan combinar números y signos zodiacales en cada sorteo nocturno.