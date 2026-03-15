Jovén de 21 años con autismo se encuentra desaparecido en Madrid, Cundinamarca

Andrés Felipe Rincón Díaz, un joven de 21 años de edad, fue reportado como desaparecido el pasado miércoles 11 de marzo en el sector La Prosperidad, en Madrid, Cundinamarca. Fue visto por última vez a las 11:00 a. m. vistiendo jeans azules, tenis negros y un buzo gris. Es un hombre que mide aproximadamente 1.70 metros, tiene cabello negro y piel trigueña.

La familia también señala que, debido a que es una persona con autismo, podría sentirse muy desorientado o sobreestimulado sensorialmente. Por eso se encuentran pidiendo ayuda de la ciudadanía para que, si se encuentran en la zona o tienen alguna información, se comunique a alguna de las tres líneas dispuestas.