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Blu Radio  / Nación  / Investigador advierte sobre relación con Venezuela tras Petro: “El reto es qué pasará después”

Investigador advierte sobre relación con Venezuela tras Petro: “El reto es qué pasará después”

Para Ronald Rodríguez, investigador sobre Venezuela, uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los vínculos bilaterales cuando el actual gobierno deje la Casa de Nariño.

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