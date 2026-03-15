Investigador advierte sobre relación con Venezuela tras Petro: “El reto es qué pasará después”

Las relaciones entre Colombia y Venezuela vuelven a ocupar un lugar central en el debate político y diplomático, especialmente ante la cercanía del fin del mandato del presidente Gustavo Petro. Para Ronald Rodríguez, investigador sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los vínculos bilaterales cuando el actual gobierno deje la Casa de Nariño, indicó en Sala de Prensa Blu.

“El segundo reto es cómo queda la relación con Venezuela una vez él deje la Casa de Nariño”, afirmó Rodríguez al analizar la política exterior colombiana. Según explicó, aunque la actual administración logró restablecer contactos diplomáticos y consulares, el futuro de esa relación dependerá de las decisiones del próximo gobierno y de la posición que adopten los candidatos presidenciales, quienes hasta ahora no se han pronunciado sobre el tema.

El investigador señaló que el principal logro diplomático de la administración Petro ha sido la reapertura de la frontera y la normalización de las relaciones entre ambos países. “El único éxito que uno podría endilgarle al presidente de la República en materia diplomática es, sin lugar a duda, la recuperación de relaciones diplomáticas, consulares, espaciales y el proceso de normalización de frontera con Venezuela”, sostuvo.

Este restablecimiento ha tenido un impacto en el comercio bilateral. De acuerdo con Rodríguez, el intercambio entre ambos países creció de forma significativa tras años de ruptura. “Llegamos a prácticamente triplicar el comercio bilateral… estamos hablando de un crecimiento del 280 y 293 % respecto a lo que teníamos en 2021 cuando teníamos la frontera cerrada”, explicó. Sin embargo, advirtió que el aumento parte de una base muy baja, por lo que aún está lejos de los niveles históricos de intercambio.



Dependencia energética y críticas a la política exterior

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación, según el analista, es la posibilidad de que Colombia aumente su dependencia energética de Venezuela. Rodríguez cuestionó la estrategia del gobierno en este campo y advirtió sobre los riesgos que podría implicar.



“Se ha trabajado de forma muy fuerte por parte de este gobierno en que dependamos energéticamente de Venezuela. Yo soy muy crítico a esa postura”, afirmó. A su juicio, la situación es delicada porque el país vecino ha utilizado en el pasado los recursos energéticos como herramienta de presión política.



Controversias por licitaciones y actores cercanos al gobierno

Durante la entrevista también se mencionaron investigaciones periodísticas que han generado interrogantes sobre posibles intereses privados en proyectos energéticos en Venezuela. Rodríguez recordó reportajes publicados por Armando Info y La Silla Vacía.

Según explicó, dichos trabajos periodísticos señalan que “el compadre del presidente Gustavo Petro tiene una compañía que no tiene experiencia en el sector de hidrocarburos, pero que pudo acceder a una de las importantes licitaciones en Venezuela”. El investigador subrayó que esta información abre preguntas sobre la relación entre decisiones estatales y oportunidades empresariales en el país vecino.



Zona binacional y falta de claridad institucional

Otro punto de debate es la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela. Rodríguez considera que la iniciativa ha estado rodeada de falta de información y cuestionamientos institucionales.

“Los colombianos nos enteramos porque un día Nicolás Maduro… comentó que se abría esta zona”, explicó. Además, señaló que aún no se conocen con claridad los resultados ni el alcance de este proyecto impulsado para fortalecer el comercio en la frontera.

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Para el investigador, el manejo de la relación bilateral ha estado marcado por la falta de transparencia. “Una de las características que hemos tenido bajo el gobierno de Gustavo Petro es la opacidad frente a las dinámicas con Venezuela”, afirmó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de un diagnóstico más riguroso sobre las oportunidades y riesgos que implica la relación con el país vecino, especialmente en un contexto en el que, según señaló, la crisis económica venezolana continúa.

Escuche la entrevista completa acá: