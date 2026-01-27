Gobierno de Colombia propuso a Ecuador reunirse en Panamá, pero no ha recibido respuesta

En vivo
El Gobierno de Colombia también anunció este martes que evalúa imponer aranceles del 30 % a más productos ecuatorianos.

Banderas de Colombia y Ecuador
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

