En Huila fue capturado alias 'Fresa' presunto asesino de padre e hijo

En Huila fue capturado alias ‘Fresa’ presunto asesino de padre e hijo

Los hechos ocurrieron en el mes de abril del año 2025 en zona rural de La Plata. Autoridades tienen pistas de otros responsables del doble homicidio.

