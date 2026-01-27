En vivo
Blu Radio  / Nación  / El costo para el país es inmenso: minHacienda pide no suspender efectos de emergencia económica

El costo para el país es inmenso: minHacienda pide no suspender efectos de emergencia económica

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que la crisis fiscal tiene una relación directa con el hundimiento de la ley de financiamiento.

