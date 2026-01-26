“La emergencia económica no se justifica”: exfuncionarios del Gobierno Petro cuestionan decreto

Al despacho del magistrado Carlos Camargo siguen llegando los conceptos que él mismo pidió en el marco del estudio de constitucionalidad del decreto de la emergencia económica, entre ellos, ya reposan allí en la Corte Constitucional los conceptos de José Antonio Ocampo y Jorge Iván González quienes fueron funcionarios del actual Gobierno como exministro de Hacienda y exdirector de planeación, respectivamente.

Ambos enviaron conceptos a la Corte Constitucional en los que formulan fuertes cuestionamientos a la declaratoria de emergencia económica al advertir que no se cumplen los requisitos de excepcionalidad, imprevisibilidad y sobreviniencia exigidos por la ley.

Los exaltos funcionarios coinciden en que las razones expuestas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro corresponden a problemas estructurales y previsibles, que debieron ser abordados mediante los instrumentos ordinarios de política fiscal y presupuestal.

“En ausencia de una emergencia debidamente acreditada, el Ejecutivo debería adelantar un ajuste fiscal ordenado, basado en la priorización del gasto, la corrección de ineficiencias y el uso responsable de los instrumentos presupuestales ordinarios”, dijo José Antonio Ocampo.



Por su parte, el exdirector del DNP Jorge Iván González presentó un análisis detallado de las ocho razones invocadas por el Gobierno para justificar la emergencia, concluyendo que ninguna constituye un hecho sobreviniente.

Según explicó, el déficit del sistema de salud, el deterioro del orden público, las dificultades fiscales, los desastres naturales, las sentencias judiciales pendientes de pago, las obligaciones atrasadas y las restricciones de caja eran situaciones conocidas y advertidas previamente en documentos oficiales del propio Gobierno.

Estos conceptos sumados a los que ya han llegado a la Corte desde que el alto tribunal asumió el control constitucional, coinciden en su mayoría, con que la emergencia económica no debió basarse en hechos previsibles.