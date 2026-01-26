En vivo
Blu Radio  / Nación  / Canciller Rosa Villavicencio estará en reunión Petro - Trump
Primicia

Canciller Rosa Villavicencio estará en reunión Petro - Trump

La asistencia de la canciller Villavicencio estuvo en duda porque ella renunció a su visa en solidaridad con el presidente Gustavo Petro.

