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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Harold Tejada gana la sexta etapa de París-Niza y se mete en el top 10 de la general

Harold Tejada gana la sexta etapa de París-Niza y se mete en el top 10 de la general

Tejada ganó en solitario la sexta etapa del París-Niza. Daniel Martínez se mantiene en el podio, de segundo en la general.

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