Harold Tejada gana la sexta etapa de París-Niza y se mete en el top 10 de la general

La sexta etapa del París-Niza fue para Harold Tejada, quien cruzó la meta en solitario. Esta es la primera etapa que conquista el colombiano en esta edición de la carrera París-Niza. Además, el tiempo registrado este viernes le permitió meterse en el top 10 de la clasificación general.



Harold Tejada cruzó la meta de primero:

Tejada resistió hasta el final y, faltando dos kilómetros, el colombiano ya le sacaba 10 segundos a sus perseguidores. Esta etapa transcurrió entre Barbentane y Apt y recorrió 179,5 kilómetros, distancia que el huilense, integrante del equipo XDS Astana, completó en 3 horas, 54 minutos y 38 segundos. En la segunda posición llegó el francés Dorian Godon, del Ineos Grenadiers, y en la tercera el inglés Lewis Askey, del NSN Cycling Team.

🏆🇨🇴 Harold Tejada s’impose à Apt !



🏆🇨🇴 Harold Tejada wins in Apt!#ParisNice pic.twitter.com/FuuuQysjfX — Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2026

Así las cosas, Tejada subió un escalón en la clasificación general y ahora se ubica en la décima posición con un tiempo de 11:27 con respecto al líder Jonas Vingegaard.

Esta es la segunda victoria de Tejada, de 28 años, después de la que consiguió en la Vuelta a Colombia en 2024.



Martínez sigue segundo en la general

En la clasificación general no hay cambios significativos. El danés Jonas Vingegaard continúa como líder con una ventaja de 3 minutos y 22 segundos sobre otro colombiano, Daniel Martínez, cuando quedan solo dos jornadas para esta tradicional prueba preparatoria del Tour de Francia.

Este sábado, 14 de marzo, se disputará la etapa 7, un recorrido de 138,7 kilómetros entre Niza y Auron, que comienza prácticamente a nivel del mar y termina en Auron, a 1.614 metros, con un ascenso final de 7,3 kilómetros al 7,2 % de pendiente promedio. El domingo será la última etapa, de 129,2 kilómetros, en Niza.



Estas dos etapas que quedan corren el riesgo de disputarse nuevamente con malas condiciones meteorológicas. La etapa reina del sábado, con final en el alto de Auron, a más de 1.600 metros de altitud, podría incluso ver su recorrido alterado, ya que hay previsión de fuertes nevadas en esta estación de esquí de los Alpes Marítimos.

