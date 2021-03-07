Blu Radio París Niza
París Niza
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Harold Tejada gana la sexta etapa de París-Niza y se mete en el top 10 de la general
Tejada ganó en solitario la sexta etapa del París-Niza. Daniel Martínez se mantiene en el podio, de segundo en la general.
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Video de la dura caída de Santiago Buitrago en París-Niza: sufrió conmoción cerebral
Santiago Buitrago tuvo que retirarse de la carrera por la gravedad de sus heridas.
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París Niza 2024: Egan Bernal terminó en el top 10 y Santiago Buitrago abandono carrera tras caída
El bogotano de 24 años Santiago Buitrago fue una de las víctimas en otra jornada marcada por la lluvia y el frío. En el descenso de la Cota de Châteauneuf, el ciclista se fue al suelo, y, tras ser atendido por los médicos de carrera abandonó la carrera París Niza.
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Clasificación general de la París- Niza: Egan Bernal, el mejor colombiano
El colombiano Santiago Buitrago, segundo en la general de la Paris Niza, al comienzo de la jornada este viernes, perdió todas sus oportunidades tras una caída y un problema mecánico al final de la etapa.
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Santiago Buitrago ganó la etapa 4 de la París Niza y se metió en la pelea por el título
"La clasificación general es el objetivo ahora", dijo Santiago Buitrago, segundo en la general a 13 segundos de Plapp pero con 17 segundos de ventaja sobre Evenepoel (5º) y cerca de un minuto sobre Roglic (15º).
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Detienen al entrenador del PSG y a su hijo por sospechas de "discriminación" en Francia
A mediados de abril, la justicia abrió una investigación por sospechas de discriminación por motivos raciales o religiosos cuando el entrenador de 56 años dirigía el equipo del Niza, durante la temporada 2021-2022.
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En 'guerra' contra el cambio climático, Petro exige "plan Marshall" mundial para financiar lucha
En París, Francia, el presidente Petro, en compañía del canciller, Álvaro Leyva, y otros altos funcionarios del Gobierno, participó en la cumbre para un "Nuevo Pacto Financiero Mundial".
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Con gol de Messi, el PSG ganó 2 a 0 frente al Niza y continúan como líderes
Messi tardó solo 3 minutos en probar a Kasper Schmeichel, con un disparo que salió rozando el palo cuando el arquero danés parecía ya batido.
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Paris Niza: sexta etapa fue cancelada por condiciones climáticas
Los fuertes vientos provocaron la caída de varios árboles en la región, lo que hace inevitable la realización de la etapa, según la organización.
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Merecemos estar en el World Tour y vamos a llegar: Nairo Quintana tras brillante actuación del Arkea
Nairo no despegó rueda de los favoritos y entró entre los primeros en la etapa 16 del Tour; ahora es cuarto en la general.