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Blu Radio  / París Niza

París Niza

  • Harold Tejada
    AFP
    Anne-Christine Poujoulat/AFP
    Ciclismo

    Harold Tejada gana la sexta etapa de París-Niza y se mete en el top 10 de la general

    Tejada ganó en solitario la sexta etapa del París-Niza. Daniel Martínez se mantiene en el podio, de segundo en la general.

  • Caída de Santiago Buitrago_x.jpg
    Caída de Santiago Buitrago
    Foto: X @AlfonsoH
    Ciclismo

    Video de la dura caída de Santiago Buitrago en París-Niza: sufrió conmoción cerebral

    Santiago Buitrago tuvo que retirarse de la carrera por la gravedad de sus heridas.

  • Santiago Buitrago
    Santiago Buitrago
    Foto: AFP.
    Deportes

    París Niza 2024: Egan Bernal terminó en el top 10 y Santiago Buitrago abandono carrera tras caída

    El bogotano de 24 años Santiago Buitrago fue una de las víctimas en otra jornada marcada por la lluvia y el frío. En el descenso de la Cota de Châteauneuf, el ciclista se fue al suelo, y, tras ser atendido por los médicos de carrera abandonó la carrera París Niza.

  • paris-niza-afp.jpg
    París Niza
    AFP
    Deportes

    Clasificación general de la París- Niza: Egan Bernal, el mejor colombiano

    El colombiano Santiago Buitrago, segundo en la general de la Paris Niza, al comienzo de la jornada este viernes, perdió todas sus oportunidades tras una caída y un problema mecánico al final de la etapa.

  • Santiago Buitrago.jpg
    Santiago Buitrago
    Foto: AFP
    Ciclismo

    Santiago Buitrago ganó la etapa 4 de la París Niza y se metió en la pelea por el título

    "La clasificación general es el objetivo ahora", dijo Santiago Buitrago, segundo en la general a 13 segundos de Plapp pero con 17 segundos de ventaja sobre Evenepoel (5º) y cerca de un minuto sobre Roglic (15º).

  • Christophe Galtier.jpg
    Christophe Galtier
    Foto: AFP, referencia
    Fútbol

    Detienen al entrenador del PSG y a su hijo por sospechas de "discriminación" en Francia

    A mediados de abril, la justicia abrió una investigación por sospechas de discriminación por motivos raciales o religiosos cuando el entrenador de 56 años dirigía el equipo del Niza, durante la temporada 2021-2022.

  • Petro.jpg
    Petro
    Foto: AFP
    Nación

    En 'guerra' contra el cambio climático, Petro exige "plan Marshall" mundial para financiar lucha

    En París, Francia, el presidente Petro, en compañía del canciller, Álvaro Leyva, y otros altos funcionarios del Gobierno, participó en la cumbre para un "Nuevo Pacto Financiero Mundial".

  • Messi.jpg
    Messi
    Foto: AFP
    Fútbol

    Con gol de Messi, el PSG ganó 2 a 0 frente al Niza y continúan como líderes

    Messi tardó solo 3 minutos en probar a Kasper Schmeichel, con un disparo que salió rozando el palo cuando el arquero danés parecía ya batido.

  • Pariz Niza.jpg
    Pariz Niza
    Foto: AFP
    Deportes

    Paris Niza: sexta etapa fue cancelada por condiciones climáticas

    Los fuertes vientos provocaron la caída de varios árboles en la región, lo que hace inevitable la realización de la etapa, según la organización.

  • Nairo Quintana_AFP.PNG
    Nairo Quintana
    Foto: AFP
    Tour de Francia

    Merecemos estar en el World Tour y vamos a llegar: Nairo Quintana tras brillante actuación del Arkea

    Nairo no despegó rueda de los favoritos y entró entre los primeros en la etapa 16 del Tour; ahora es cuarto en la general.

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