Vingegaard gana quinta etapa de la París- Niza; Daniel Martínez es segundo en la general

Jonas Vingegaard conquistó la quinta etapa de la París-Niza, en una jornada que tuvo presencia colombiana con Harold Tejada y Daniel Martínez. El primero cruzó la meta en la tercera posición y el segundo fue sexto, ambos con tiempos de 2 minutos y 20 segundos. Vale recordar que esta jornada fue la más larga de la semana, con un recorrido de 206,3 kilómetros.



Tejada fue tercero y Martínez sexto

El ganador fue el danés Jonas Vingegaard, quien imitó a su gran rival en el Tour, Tadej Pogacar, al marcharse en solitario en la subida al puerto de Saint-Jean-de-Muzols, cuando aún quedaban más de 20 kilómetros para la meta. El doble ganador del Tour fue ampliando diferencias con respecto a sus perseguidores hasta cruzar la meta en Colombier-le-Vieux con una ventaja de dos minutos y dos segundos sobre el francés Valentin Paret-Peintre. Posteriormente llegaron los dos colombianos.

Vingegaard es primero en la clasificación general

En la clasificación general, el líder es el danés Jonas Vingegaard con un tiempo acumulado de 17 horas, 22 minutos y 6 segundos. En la segunda posición aparece el colombiano Daniel Martínez, a 3 minutos y 22 segundos. El tercer lugar es para el alemán Georg Steinhauser, a 5 minutos y 50 segundos. Cuarto se ubica el francés Kévin Vauquelin, a 6 minutos y 9 segundos, y quinto es su compatriota Lenny Martinez, a 7 minutos y 37 segundos.

En la sexta casilla está el español Marc Soler, a 8 minutos y 15 segundos. Séptimo es el también español Ion Izagirre, a 9 minutos y 2 segundos. La octava posición es para el francés Mathys Rondel, a 10 minutos y 6 segundos. Noveno aparece el francés Alex Baudin, a 10 minutos y 16 segundos. Y completa el top diez el británico Oscar Onley, a 11 minutos y 23 segundos.

Finalmente, Tejada está el posición once a 11 minutos y 43 segundos.



Este viernes se disputará la etapa entre Barbentane y Apt. Este será el sexto día de competencia y tendrá un recorrido de 179,3 kilómetros.

