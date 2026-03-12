Vingegaard gana quinta etapa de la París- Niza; Daniel Martínez es segundo en la general

Publicidad
Jonas Vingegaard conquistó la quinta etapa de la París-Niza, en una jornada que tuvo presencia colombiana con Harold Tejada y Daniel Martínez. El primero cruzó la meta en la tercera posición y el segundo fue sexto, ambos con tiempos de 2 minutos y 20 segundos. Vale recordar que esta jornada fue la más larga de la semana, con un recorrido de 206,3 kilómetros.
El ganador fue el danés Jonas Vingegaard, quien imitó a su gran rival en el Tour, Tadej Pogacar, al marcharse en solitario en la subida al puerto de Saint-Jean-de-Muzols, cuando aún quedaban más de 20 kilómetros para la meta. El doble ganador del Tour fue ampliando diferencias con respecto a sus perseguidores hasta cruzar la meta en Colombier-le-Vieux con una ventaja de dos minutos y dos segundos sobre el francés Valentin Paret-Peintre. Posteriormente llegaron los dos colombianos.
En la clasificación general, el líder es el danés Jonas Vingegaard con un tiempo acumulado de 17 horas, 22 minutos y 6 segundos. En la segunda posición aparece el colombiano Daniel Martínez, a 3 minutos y 22 segundos. El tercer lugar es para el alemán Georg Steinhauser, a 5 minutos y 50 segundos. Cuarto se ubica el francés Kévin Vauquelin, a 6 minutos y 9 segundos, y quinto es su compatriota Lenny Martinez, a 7 minutos y 37 segundos.
En la sexta casilla está el español Marc Soler, a 8 minutos y 15 segundos. Séptimo es el también español Ion Izagirre, a 9 minutos y 2 segundos. La octava posición es para el francés Mathys Rondel, a 10 minutos y 6 segundos. Noveno aparece el francés Alex Baudin, a 10 minutos y 16 segundos. Y completa el top diez el británico Oscar Onley, a 11 minutos y 23 segundos.
Finalmente, Tejada está el posición once a 11 minutos y 43 segundos.
Este viernes se disputará la etapa entre Barbentane y Apt. Este será el sexto día de competencia y tendrá un recorrido de 179,3 kilómetros.