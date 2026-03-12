En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Vingegaard gana quinta etapa de la París- Niza; Daniel Martínez es segundo en la general

Vingegaard gana quinta etapa de la París- Niza; Daniel Martínez es segundo en la general

El danés, de 29 años, ganó en solitario la quinta jornada. Los colombianos Daniel Martínez y Harold Tejada también fueron protagonistas con sus actuaciones.

Vingegaard gana quinta etapa de la París- Niza
Vingegaard gana quinta etapa de la París- Niza
Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Por: AFP
 /  Gerardo Sojo
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad