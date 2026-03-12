Junior cambia de estadio para la Libertadores y estos ajustes ya están listos

El Junior de Barranquilla jugará sus partidos de local en la Copa Libertadores fuera de su casa habitual. Debido a las intervenciones que se adelantan en el Estadio Metropolitano, el club tendrá como sede alterna el Estadio Jaime Morón de Cartagena, escenario que ya se alista con varios ajustes para recibir el torneo continental.

Así lo confirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, donde explicó que la ciudad se preparó para recibir al equipo barranquillero tras conocer que el Metropolitano estaría en obras. Según el mandatario, desde que surgió la posibilidad contactaron a los directivos del club para ofrecer el estadio cartagenero como alternativa.

Libertadores, por primera vez en Cartagena

El alcalde añadió que para la ciudad será un hecho histórico albergar partidos de fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que nunca había ocurrido.

“El Metropolitano iba a ser sometido a una intervención y de inmediato le dijimos a la familia Char y a los directivos de Junior que cualquier sede alterna que buscaran tenía una gran opción en Cartagena”, afirmó Turbay.



Estadio Jaime Morón // Foto: Alcaldía de Cartagena

Mejoras en el Jaime Morón

Para cumplir con los requisitos del torneo internacional, el Estadio Jaime Morón ya ha sido sometido a varias mejoras. Entre los trabajos realizados se encuentran la instalación de una segunda pantalla gigante, la construcción de una quinta torre de iluminación, la renovación de camerinos, adecuaciones en parqueaderos y el cerramiento de la unidad deportiva que rodea el escenario.

Turbay explicó que muchas de las obras se iniciaron desde 2024, cuando el estadio fue sede del Sudamericano Sub-17 masculino, pero que con la llegada de la Libertadores se decidió reforzar aún más la infraestructura para estar a la altura del torneo más importante del continente a nivel de clubes.

Publicidad

“No queremos parecernos al Metropolitano, pero sí ofrecer un estadio digno que le dé las mejores condiciones a Junior y a su hinchada”, señaló.

La ciudad ahora espera conocer el calendario y los rivales del club barranquillero en la fase de grupos, sorteo que se realizará el próximo jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, en Paraguay.