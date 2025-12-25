Inician obras de ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “será de talla mundial”

La cuenta regresiva ya está en marcha para lo que será la final de la Copa Sudamericana 2026 que tendrá lugar en Barranquilla, por lo que en esta ciudad comenzaron las obras para ampliar y modernizar el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, actual casa del Junior y de la selección Colombia.

Así lo dio a conocer el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.

El mandatario publicó un video en sus redes sociales diciendo que este será un escenario “de talla mundial”, teniendo en cuenta que las obras fueron adjudicadas esta semana por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.

La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.



El ‘Metro’ tendrá una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED y un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.

Aunque ya están en marchas estas remodelaciones, el recinto abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, el próximo 15 de enero, lo que fue descrito por Char como un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.

La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a los otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.