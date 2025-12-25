En vivo
Caribe

Inician obras de ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “será de talla mundial”

El mismo alcalde Alejandro Char se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.

Estadio Metropolitano render remodelación.jpg
Así lucirá el estadio Metropolitano tras su remodelación.
Tomado de X @AlejandroChar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

