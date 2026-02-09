Petro participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich; María Corina Machado también intervendrá

El presidente Gustavo Petro, participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) que comienza este viernes en la ciudad alemana del sur del país, al igual que la líder opositora venezolana María Corina Machado, aunque la Premio Nobel de la Paz 2025 intervendrá por videoconferencia.

En la capital bávara sí estará presencialmente la hija de Machado, Ana Corina Sosa, informó en una rueda de prensa Wolfgang Ischinger, presidente de este foro internacional, que espera reunir durante los tres días de duración del evento a más de 200 representantes gubernamentales de 120 países, entre ellos, más de sesenta jefes de Estado y de Gobierno.

Un total de 15 primeros ministros o presidentes llegarán desde la Unión Europea (UE) o de sus instituciones, como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pronunciará el discurso de apertura de la Conferencia.



Friedrich Merz Foto: AFP

De otras regiones viajarán a Múnich el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el primer ministro de Sudán, Kamel Adris; el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi; el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, además de toda una serie de jefes de Estados y de Gobierno y ministros de Exteriores de Oriente Medio.

En total habrá más de 65 ministros de Exteriores en Múnich, entre ellos el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, su homólogo chino, Wang Yi, o el titular de la India, Subrahmanyam Jaishankar, además de más de 30 titulares de Defensa y los máximos representantes de más de 40 organizaciones internacionales, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Ischinger citó cuatro puntos que servirán de hilo conductor a lo largo de la conferencia: en primer lugar, el papel de Alemania en Europa y en el mundo, y en segundo lugar, la cuestión de la capacidad de Europa para imponerse en el futuro con sus propias fuerzas, defender sus propios intereses y hablar con una sola voz.



Las relaciones transatlánticas debilitadas

Un tercer punto, serán las relaciones transatlánticas, para muchos el tema central de la MSC, agregó su presidente, quien recordó que "han sido la columna vertebral de esta conferencia desde su fundación en 1963, hace más de 60 años, y que (...) actualmente se encuentran en una crisis de confianza y credibilidad considerable".

Por parte de EE.UU., acudirá una importante delegación del Gobierno liderada por Rubio, además de más de cincuenta miembros del Congreso, y representantes demócratas como los gobernadores de California, Gawin Nesom, y de Michigan, Gretchen Whitmer, la alcaldesa de Boston, Michele Wu, y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez.

Por último, el cuarto será la guerra rusa en Ucrania.

Ataques en Kiev Foto: AFP

Zelenski, al frente de la delegación ucraniana

El presidente de la MSC partió de la base que la delegación ucraniana estará encabezada, como en año anteriores, por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y subrayó que entre todas las crisis mundiales, la más importante actualmente también por proximidad geográfica para Europa es la guerra en Ucrania.

Anunció que este año, el premio anual que lleva el nombre del fundador de la conferencia, Ewald von Kleist, no se otorgará a una personalidad destacada, sino "al valiente pueblo ucraniano que precisamente en estos últimos días y semanas ha tenido que soportar una carga que sólo puede calificarse de terrorismo" en vista de los continuos ataques contra la infraestructura civil y contra el suministro energético.

"Con este galardón queremos llamar la atención de la opinión pública internacional sobre el hecho de que Rusia, aunque actualmente actúa como si estuviera dispuesta a negociar, al mismo tiempo está sembrando el terror entre la población civil ucraniana", denunció.

