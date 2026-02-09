En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Petro participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich; María Corina Machado también intervendrá

Petro participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich; María Corina Machado también intervendrá

El presidente Gustavo Petro asistirá a la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los foros más influyentes en materia de seguridad global.

Gustavo Petro
Gustavo Petro, presidente de la República
Foto: Presidencia de la República
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad