Avioneta se accidentó antes de llegar al aeropuerto de Cali: ocupantes salieron vivos

La Aeronáutica Civil confirmó el accidente de una avioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Según las autoridades, la aeronave con matrícula HK-4754, tipo PA-34 y que cubría la ruta Popayán-Cali tenía a bordo 4 ocupantes: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria, quienes resultaron ilesos. Por el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones.

Informamos que, en el día de hoy, la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, de la empresa SOLAIR S.A.S que cubría la ruta Popayán – Cali, sufrió un incidente aproximadamente a 5 millas antes del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. pic.twitter.com/GFlkWXEcTZ — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) February 9, 2026