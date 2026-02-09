Avioneta se accidentó antes de llegar al aeropuerto de Cali: ocupantes salieron vivos

Publicidad
La Aeronáutica Civil confirmó el accidente de una avioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Según las autoridades, la aeronave con matrícula HK-4754, tipo PA-34 y que cubría la ruta Popayán-Cali tenía a bordo 4 ocupantes: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria, quienes resultaron ilesos. Por el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones.
Informamos que, en el día de hoy, la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, de la empresa SOLAIR S.A.S que cubría la ruta Popayán – Cali, sufrió un incidente aproximadamente a 5 millas antes del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. pic.twitter.com/GFlkWXEcTZ— Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) February 9, 2026