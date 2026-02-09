En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Avioneta se accidentó antes de llegar al aeropuerto de Cali: ocupantes salieron vivos

Avioneta se accidentó antes de llegar al aeropuerto de Cali: ocupantes salieron vivos

Según la Aerocivil, la aeronave con matrícula HK-4754, tipo PA-34 y que cubría la ruta Popayán-Cali.

