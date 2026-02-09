Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en Antioquia. Cada día, miles de jugadores revisan sus resultados, atraídos por la regularidad de los sorteos y la diversidad de modalidades que ofrece.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 9 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 8 febrero 2026 5876 - 7 Paisita Día 7 febrero 2026 4268 - 6 Paisita Día 6 febrero 2026 6298 - 3 Paisita Día 5 febrero 2026 1818 - 5 Paisita Día 4 febrero 2026 7109 - 2 Paisita Día 3 febrero 2026 0388 - 1 Paisita Día 2 febrero 2026 6796 - 7 Paisita Día 1 febrero 2026 3376 - 1 Paisita Día 31 enero 2026 4377 - 6 Paisita Día 30 enero 2026 0797 - 1 Paisita Día 29 enero 2026 8828 - 8

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluyendo domingos y festivos, con horarios oficiales que permiten a los jugadores organizar sus apuestas y verificar los resultados de manera rápida y efectiva:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios constantes aseguran que los apostadores puedan planificar su participación diaria sin complicaciones.



¿Cómo se juega el Paisita Día?

Paisita Día ofrece varias modalidades de juego, donde los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y sus expectativas de premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), se pueden requerir documentos adicionales:



Menores a 48 UVT: se solicitan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (emitida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su regularidad, claridad en los horarios y amplia oferta de modalidades, el Paisita Día sigue siendo un referente importante para quienes consultan los resultados del chance en Antioquia y en todo el país.