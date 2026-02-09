Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en Antioquia. Cada día, miles de jugadores revisan sus resultados, atraídos por la regularidad de los sorteos y la diversidad de modalidades que ofrece.
El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 9 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluyendo domingos y festivos, con horarios oficiales que permiten a los jugadores organizar sus apuestas y verificar los resultados de manera rápida y efectiva:
Estos horarios constantes aseguran que los apostadores puedan planificar su participación diaria sin complicaciones.
Paisita Día ofrece varias modalidades de juego, donde los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
Esta variedad permite que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y sus expectativas de premio.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), se pueden requerir documentos adicionales:
Gracias a su regularidad, claridad en los horarios y amplia oferta de modalidades, el Paisita Día sigue siendo un referente importante para quienes consultan los resultados del chance en Antioquia y en todo el país.