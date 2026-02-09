Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia. Su trayectoria y la confianza ganada a lo largo de los años la han posicionado entre las opciones favoritas de miles de jugadores en diferentes regiones del país.
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 9 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número resultó ganador.
Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, donde los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo a cada jugador elegir la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
Las apuestas en Caribeña Día son accesibles, pensadas para distintos perfiles de jugadores:
Esta variedad de montos ha contribuido a que Caribeña Día mantenga su popularidad en todo el país.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con este procedimiento, Caribeña Día garantiza un proceso de cobro seguro y transparente para todos sus ganadores.