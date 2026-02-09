Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

La Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia. Su trayectoria y la confianza ganada a lo largo de los años la han posicionado entre las opciones favoritas de miles de jugadores en diferentes regiones del país.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 9 de brero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 9 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número resultó ganador.



¿Cómo se juega el Chance Caribeña Día?

Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, donde los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo a cada jugador elegir la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Las apuestas en Caribeña Día son accesibles, pensadas para distintos perfiles de jugadores:



Valor mínimo: $500

Valor máximo: $10.000

Esta variedad de montos ha contribuido a que Caribeña Día mantenga su popularidad en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con este procedimiento, Caribeña Día garantiza un proceso de cobro seguro y transparente para todos sus ganadores.