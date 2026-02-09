Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los chances más populares en Colombia, gracias a su formato innovador que combina números tradicionales con los signos del zodiaco.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 9 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol permite a los jugadores realizar varias combinaciones en una sola apuesta, ofreciendo una experiencia flexible y divertida. Para participar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Opcionalmente, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado su crecimiento en distintas regiones del país.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para ser accesible para todo tipo de público:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados, garantizando seguridad, legalidad y transparencia.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden requerirse documentos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Con estos requisitos, el Super Astro Sol asegura un proceso de pago seguro y transparente para todos sus ganadores.

