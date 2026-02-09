Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Publicidad
El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los chances más populares en Colombia, gracias a su formato innovador que combina números tradicionales con los signos del zodiaco.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 9 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol permite a los jugadores realizar varias combinaciones en una sola apuesta, ofreciendo una experiencia flexible y divertida. Para participar, se deben seguir estos pasos:
Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado su crecimiento en distintas regiones del país.
El Super Astro Sol está diseñado para ser accesible para todo tipo de público:
Todas las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados, garantizando seguridad, legalidad y transparencia.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden requerirse documentos adicionales:
Con estos requisitos, el Super Astro Sol asegura un proceso de pago seguro y transparente para todos sus ganadores.