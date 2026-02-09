En vivo
Bogotá / En video quedó robo en Bogotá a plena luz del día: víctima terminó herida

En video quedó robo en Bogotá a plena luz del día: víctima terminó herida

En la tarde de este 9 de febrero se dio un robo a mano armada que dejó a la víctima con herida con arma de fuego. En la zona hace presencia la Policía.

