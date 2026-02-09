En video quedó robo en Bogotá a plena luz del día: víctima terminó herida

Nuevamente la inseguridad vuelve a ser protagonista en Bogotá, esta vez cerca del centro comercial Iserra 100 en el norte de la ciudad en donde la víctima del robo terminó herida con un arma de fuego en medio de un forcejeo con el ladrón.

El hecho quedó grabado por una cámara, al parecer, de una persona que se encontraba en su casa en el momento en que ocurrió este hecho; ahí, se pudo ver cómo la víctima intentó evitar perder su maleta (objeto que se llevó el ladrón) y cuando logró quitársela es que se produjo el disparo.

De acuerdo con las autoridades, este hecho se registró puntualmente en la Cra 62 # 100 – 19 en donde llegaron las autoridades para verificar lo sucedido, pues, lamentablemente, la víctima terminó herida por la bala que alcanzó a disparar el ladrón antes de emprender la huida de este punto de la ciudad en una motocicleta.

Por ahora, se desconocen más detalles en torno a este tema y el estado de la víctima, al igual que no se sabe el paradero del ladrón.



En desarrollo.