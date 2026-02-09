¿Qué le falta a Luis Díaz para superar el legado del 'Tren' Valencia en el Bayern?

Muchos criticaron a Luis Díaz cuando tomó la decisión de abandonar la Premier League y ponerse la camiseta del FC Bayern, pero, hasta ahora, el tiempo le dio la razón de que ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera y en tan solo meses se volvió en una figura en los planes del belga Vicent Kompany.

Sin embargo, pese a los excelentes números del guajiro en Alemania, algunos consideran que aún no ha superado al ‘Tren’ Valencia con la camiseta del FC Bayern y que “le falta”. Pero ¿qué le faltará a Lucho para ser el mejor colombiano en la historia del cuadro bávaro?

Luis Díaz AFP

¿Qué le falta a Luis Díaz para superar al ‘Tren’ Valencia?

En materia de números, Díaz ya superó el registro del ‘Tren’ en tan solo meses en el equipo, no solo en goles, sino en participación de ataque e importancia mediática, pues el nombre del guajiro ha aparecido en los principales diarios alemanes desde su llegada y estas han sido las cifras:



Luis Díaz en el FC Bayern: 18 goles y 11 asistencias en 30 partidos, tanto en Bundesliga como Champions.

18 goles y 11 asistencias en 30 partidos, tanto en Bundesliga como Champions. ‘Tren’ Valencia en el FC Bayern: 13 goles y 3 asistencias en 34 partidos, pero sin partidos en campeonato europeo.

“Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota y en ese momento de repente da un paso extra o cambia de dirección. Y eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”, fueron las palabras de Kompany hacia Luis Díaz, sorprendido por el gran nivel del colombiano en Alemania.

Adolfo José 'Tren' Valencia. Foto: AFP.

¿Ya superó al ‘Tren’ Valencia?

Si bien en números Díaz superó a Valencia, la verdad es que gracias al legado del ‘Tren’ es que hoy los jugadores colombianos también cuentan con oportunidades en Europa, al igual que en su momento lo hicieron Freddy Rincón, Faustino Asprilla, entre otros.



El gran momento de Díaz no solo apunta a ser una figura en Alemania, sino para convertirse en uno de los colombianos más determinantes en toda la historia en Europa.