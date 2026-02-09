En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mesa de paz urbana en cárcel de Itagüí anuncia la construcción de 'acuerdo condicionado'

Mesa de paz urbana en cárcel de Itagüí anuncia la construcción de 'acuerdo condicionado'

A pesar de reconocer altibajos en el espacio, miembros aseguraron que trabajan en la consolidación de una propuesta para que el proceso ingrese en una fase de "irreversibilidad".

Publicidad

Publicidad

Publicidad