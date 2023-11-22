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Blu Radio  / Itagüí

Itagüí

286794_BLU Radio. Cárcel La Paz de Itagüí / Foto: inpec.gov.co
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En plena posesión presidencial fueron trasladados varios cabecillas de la cárcel de Itagüí

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Trasladan a 103 cabecillas de la cárcel de Itagüí: ‘Douglas’ y ‘Carlos Pesebre’, entre ellos

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Con millonaria recompensa buscan esclarecer crimen de una mujer en Itagüí, Antioquia

353474_Área Metropolitana del Valle de Aburrá / Foto: Área Metropolitana
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Condenan a extesorero de Bomberos Itagüí por corrupción en contratos con el Área Metropolitana

316335_BLU Radio. Alias 'Lindolfo' / Foto: Policía nacional
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Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Judicial

Alias 'Pocho' será trasladado a La Dorada tras polémica parranda en carcel de Itagüí

Dragoneantes del Inpec
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Extienden por 3 meses sanción a funcionarios del Inpec implicados en fiesta en la cárcel de Itagüí

Cárcel de Itaguí
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Procuraduría pone la lupa a seguridad en cárcel de Itagüí ante presunta fuga: estas son las medidas

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Antioquia

Inpec reforzará seguridad en cárcel de Itagüí tras denuncias de presunta fuga masiva

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