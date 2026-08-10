Impresionante desplome de estructura en cantón militar Pichincha por terremoto de 7.4

Un impresionante video se dio a conocer este lunes del cantón militar Pichincha en Cali en el que el sismo que afectó este lunes al país sintió con intensidad en las instalaciones de esa unidad militar del Valle del Cauca.

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La grabación muestra cómo vivieron militares de ese cantón el fuerte temblor, justo cuando se encontraban formando. También se escuchó a un superior intentando calmar a los uniformados mientras detrás de ellos se desplomaba una estructura del cantón.

Vea aquí las fuertes imágenes:

