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Impresionante desplome de estructura en cantón militar Pichincha por terremoto de 7.4

Militares del cantón se encontraban formando cuando la estructura se desplomó justo detrás de ellos.

Así se vivió fuerte temblor en Cantón militar Pichincha.
Así se vivió fuerte temblor en Cantón militar Pichincha.
Suministrada.
Por: Kevian Gómez Diazgranados
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Un impresionante video se dio a conocer este lunes del cantón militar Pichincha en Cali en el que el sismo que afectó este lunes al país sintió con intensidad en las instalaciones de esa unidad militar del Valle del Cauca.

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La grabación muestra cómo vivieron militares de ese cantón el fuerte temblor, justo cuando se encontraban formando. También se escuchó a un superior intentando calmar a los uniformados mientras detrás de ellos se desplomaba una estructura del cantón.

Vea aquí las fuertes imágenes:

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