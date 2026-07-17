Alerta por dron con explosivos dirigido contra helicóptero militar dentro de cantón en Popayán

Un dron que transportaba un artefacto explosivo fue detectado cuando se dirigía hacia un helicóptero del Ejército Nacional al interior del Cantón Militar “José Hilario López”, en Popayán (Cauca). De acuerdo con la información conocida, el dispositivo fue neutralizado antes de que pudiera detonar, evitando una posible afectación a la aeronave y al personal militar que se encontraba en la instalación.

Las imágenes conocidas del caso muestran el dron muy cerca del helicóptero militar y evidencian lo que sería un sistema adaptado para transportar una carga explosiva. Las autoridades adelantan las verificaciones técnicas para establecer las características del artefacto, el tipo de explosivo que portaba y la forma en que fue acondicionado para ejecutar el ataque.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables del ataque y establecer desde dónde fue operado el dron, así como las circunstancias en las que fue dirigido contra la aeronave militar.

Dron con explosivos. Foto: Suministrada

El hecho genera preocupación por la situación de orden público en el departamento del Cauca y ocurre en un momento de especial atención para las autoridades, debido a la intención manifestada por el presidente electo Abelardo De La Espriella de realizar su ceremonia de posesión presidencial en una guarnición militar de Popayán el próximo 7 de agosto.



La eventual realización de ese acto implicaría el desplazamiento de altos funcionarios del Estado, congresistas, representantes del cuerpo diplomático y demás invitados oficiales, por lo que las autoridades mantienen un seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en la región.