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Temblor en Colombia: edificios colapsados y personas atrapadas en Cali

El sismo de magnitud 7,4 provocó afectaciones en Cali, donde organismos de emergencia verifican daños y posibles personas atrapadas.

Afectaciones por temblor en Cali
Afectaciones por temblor en Cali
Redes Sociales
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que se registró en Colombia este lunes 10 de agosto sobre las 7:34 de la mañana ha dejado varias afectaciones en ciudades como Quibdó, Manizales y Cali.

Según el reporte publicado por la entidad, el epicentro del evento sísmico ocurrió en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. El movimiento fue percibido en varias regiones del país.

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Ante ello, Cali ha sido una de las ciudades donde se han reportado afectaciones tras el terremoto, debido a su cercanía con el epicentro del sismo.

Impactantes imágenes de los daños en Cali

Varias imágenes publicadas en redes sociales se han viralizado debido a los reportes preliminares de daños ocasionados por el fuerte sismo de este 10 de agosto, en las que se observan estructuras que habrían sufrido afectaciones.

En una de ellas se puede ver a decenas de pacientes evacuando un centro médico de Sanitas tras el sismo, cuando justamente comienza a caer parte de la estructura, generando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

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Otro de los puntos afectados en Cali sería el barrio Capri, donde se habría desplomado un edificio y la ciudadanía pide apoyo de los organismos de emergencia y bomberos para rescatar a las personas que podrían encontrarse atrapadas en el lugar.

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Otra de las imágenes que han causado alerta en Cali tiene que ver con el derrumbe de un edificio de cuatro pisos y una notaría. Se presume que también podrían existir personas atrapadas, aunque la comunidad ya se activó para intentar rescatar a quienes se encuentran en el lugar.

Cali activa el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo

Ante el fuerte sismo y las afectaciones ocasionadas en la capital del Valle, la Alcaldía de Cali reveló que activó el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. Por lo tanto, todos los organismos de respuesta se encuentran activos verificando las afectaciones presentadas este lunes.

Ante ello, se recomienda consultar únicamente fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, así como los números habilitados para comunicarse con los organismos de emergencia.

  • Bomberos: 119
  • Defensa Civil: 114
  • Cruz Roja: 132
  • Policía: 123
  • Movilidad: 127

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella también ordenó que se instalara un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y damnificados.

"Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes", escribió en su cuenta de X.

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