Decenas de familias permanecen confinadas por combates en zona rural de El Tambo, Cauca

Una nueva alteración al orden público se registra este fin de semana en el departamento del Cauca, pues en zona rural del municipio de El Tambo, las tropas de la Brigada 29 del Ejército se enfrentan en la tarde de este domingo contra integrantes del frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

La zona de combate es un sector conocido como El Recuerdo, ubicado cerca al cerro de Santana, donde está instalado un radar de la Aeronáutica Civil que controla gran parte del tráfico aéreo del suroccidente del país.

Mientras se desarrollan los enfrentamientos, la población civil se refugia en sus viviendas para evitar quedar en medio de las descargas de fusil. Preliminarmente se habla de varios disidentes abatidos en medio de estos enfrentamientos.

“Aquí nos estamos refugiando donde la vecina, y somos muchos, estamos con niños, con jóvenes, refugiándonos del combate. Los de mi grupo estamos bien. En todas las casas que tienen barranco está la gente reunida, porque la guerrilla se tomó el pueblo, y desde aquí están enfrentándose con el Ejército”, indicó uno de los habitantes de la zona.



Esta es la segunda alteración al orden público registrada en el departamento del Cauca este fin de semana, después de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, pues en la madrugada del sábado las disidencias atacaron con explosivos el peaje en construcción de Mondomo, en la vereda Mandivá, sobre la vía Panamericana, hecho que generó daños superiores a los 3.000 millones de pesos.