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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Menor de 16 años murió por disparo accidental en conjunto residencial de Candelaria, Valle

Menor de 16 años murió por disparo accidental en conjunto residencial de Candelaria, Valle

Hasta el momento ni la Alcaldía de Candelaria, ni la Policía Metropolitana de Cali han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Arma de fuego.jpg
Arma de fuego
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

Una tragedia se registró este fin de semana al interior de un conjunto residencial en el sector conocido como Ciudad del Valle del municipio de Candelaria, cuando un adolescente de 16 años murió tras ser impactado por una bala, en el momento en el que se encontraba jugando con su amigo, otro menor de 15 años.

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Según el reporte inicial de las autoridades, los menores estaban en una de las zonas comunes del lugar, manipulando un arma de fuego. En medio de su interacción el más joven acciona accidentalmente el arma, hiriendo gravemente al adolescente de 16 años en el rostro.

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De inmediato los vecinos de la zona corrieron a auxiliar al adolescente, trasladándolo al hospital local de Candelaria, donde murió minutos después a pesar del esfuerzo de los médicos. Por su parte, el otro menor involucrado fue detenido por la Policía, mientras avanzan las investigaciones correspondientes, principalmente para determinar el origen del arma utilizada.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa
AFP

Hasta el momento ni la Alcaldía de Candelaria, ni la Policía Metropolitana de Cali han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Por otra parte, este domingo se conoció un comunicado de la administración del conjunto residencial donde se hacía un llamado a la prevención y el cuidado de las familias y del resto de vecinos del lugar.

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"Hacemos un llamando especial a los padres de familia para fortalecer el acompañamiento, cercanía y supervisión de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como para conocer los espacios y personas con quienes interactúan. Igualmente, invitamos a los propietarios a temer claridad sobre las personas que habitan sus inmuebles cuando estos son entregados en arrendamiento. Necesitamos del compromiso y apoyo de todos, pues no es posible controlar los elementos que cada residente mantiene dentro de su vivienda. Hoy más que nunca cuidarnos es una responsabilidad de todos", señaló la administración del conjunto.

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