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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Este sería el perfil psicológico de Yulieth Angulo: expertos revelan espeluznantes detalles

Este sería el perfil psicológico de Yulieth Angulo: expertos revelan espeluznantes detalles

Yulieth Angulo es señalada como presunta responsable del feminicidio de María Camila Potosí, en un caso que sigue bajo investigación.

Sale a la luz la suma que habría pactado Yulieth Angulo por el crimen de María Camila Potosí
La Fiscalía reveló nuevos detalles del caso.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

El caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía un embarazo de ocho meses, abrió una discusión sobre los factores psicológicos y psiquiátricos que pueden estar presentes en crímenes planeados con violencia. Yulieth Angulo es señalada por las autoridades como presunta responsable del feminicidio y, de acuerdo con la investigación, habría buscado quedarse con la bebé de la víctima.

María Camila fue vista por última vez el 16 de julio de 2026 en compañía de Angulo y cuatro días después fue encontrada sin vida a orillas del río Meléndez. Sin embargo, la bebé, que habría sido extraída mediante una cesárea artesanal, fue encontrada posteriormente sin vida en una zona boscosa.

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Según han señalado varios expertos, no es posible establecer un diagnóstico psicológico sin realizar una evaluación clínica y forense. Sin embargo, sí existen comportamientos que pueden aparecer en hechos de esta naturaleza.

Crimen de María Camila Potosí y su bebé en Cali
Crimen de María Camila Potosí y su bebé en Cali.
Foto: Redes sociales y captura de video

¿Qué factores psicológicos estarían detrás de este crimen?

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Varios especialistas, como Jennifer Paola Avellaneda, señalaron que un delito de estas características podría exponer situaciones como planificación, control emocional y una desconexión de la moralidad. “Un crimen de esta magnitud implica procesos de planificación y control emocional, así como una desconexión de la moralidad”, señaló la especialista.

Vea también:

Crimen de María Camila Potosí y su bebé en Cali
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Interrogatorios fueron clave para la investigación por feminicidio de María Camila Potosí

De hecho, entre los factores que suelen ser más evidentes en estos casos se encuentran:

  • Baja empatía, manipulación y cambios bruscos de ánimo.
  • Mentiras persistentes y construcción de historias para generar confianza.
  • Deseo de control, resentimiento u obsesiones.
  • Deshumanización de la víctima.
  • Planificación y estrategias para ocultar el delito.

Adicionalmente, la experta habló sobre la "empatía cognitiva", mediante la cual una persona puede comprender las emociones de otra y utilizar ese conocimiento para alcanzar un propósito.

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Un trapero sería la prueba clave para esclarecer el crimen de María Camila Potosí

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¿Un trastorno mental significa ser violento?

Tener un trastorno mental no significa que una persona vaya a cometer actos violentos. De acuerdo con la especialista Susana Ramírez, algunos trastornos pueden relacionarse con falta de empatía, percepción distorsionada de la realidad o incluso dificultades para gestionar las emociones. Sin embargo, son elementos que deben analizarse de manera individual.

Para determinar si existe un trastorno debe realizarse una evaluación clínica. Asimismo, elementos como traumas infantiles, abandono o exclusión social pueden influir en el desarrollo emocional, pero estos no determinan por sí mismos la existencia de una conducta homicida.

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