Interrogatorios fueron clave para la investigación por feminicidio de María Camila Potosí

La Fiscalía General de la Nación reveló durante las audiencias preliminares los interrogatorios que fueron determinantes para identificar, ubicar y judicializar a Yulieth Cecilia Angulo Escobar y a otras cuatro personas señaladas de participar en el feminicidio de María Camila Potosí y la desaparición de su hija Alahia, quien tenía ocho meses de gestación.

Con base en esos elementos de prueba, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, capturados el pasado 30 de julio durante diligencias de registro y allanamiento en el Valle del Cauca.

Durante la sustentación de la medida de aseguramiento, la Fiscalía explicó que varios testimonios permitieron reconstruir la forma en que se habría identificado a Yulieth como responsable , así como el supuesto intento de hacer pasar a la bebé de María Camila como hija de Yulieth Angulo.

Uno de los testimonios considerados fundamentales fue el de Diana Zambrano, suegra de Yulieth Angulo. En interrogatorio rendido el 25 de julio de 2026 relató que, tras conocer por redes sociales la desaparición de María Camila, ella y su familia comenzaron a comparar las fotografías difundidas y concluyeron que quien aparecía movilizando a la víctima el 16 de julio era Yulieth Angulo.



Según la declaración conocida por la Fiscalía, las sospechas aumentaron cuando un menor de edad, integrante de la familia, les habló sobre un objeto que había visto lanzar a Yulieth. La mujer relató: “El sábado 18 de julio del 2026, se comunicaron conmigo de allá, de la familia de María Camila, donde me comunicaron que les colaborara, que le preguntara cosas a Yulieth… Yo le respondí que yo estaba en las mismas, que ella no se iba a mover hasta que apareciera María Camila, y que si ella había hecho algo, iba a responder”.

Posteriormente, narró que uno de sus nietos les indicó dónde buscar una sandalia. Según su relato, “mi nieto Liam nos dijo que, ¿por qué ustedes no van al lote, que allá hay una chancla?… Él nos dijo: ‘es que ayer cuando llegó Yulieth corriendo yo vi cuando ella tiró algo al lote’”.

La declaración señala que, tras comparar la descripción de la sandalia con las fotografías de María Camila, la familia concluyó que pertenecía a la víctima. Diana Zambrano afirmó: “El niño le dijo que era negra con fucsia… mi hija se metió a la foto donde estaba María Camila y comparó la chancla… coincidía… Quedamos en esperar que Brandon se despertara… él me dijo: ‘sí, ma, esa era la chancla’. Usted no se imagina cómo me puse”.

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La testigo agregó que sus familiares regresaron al lote y encontraron el calzado oculto. En su declaración indicó: “Ellos estando en esa tarea… cuando llegaron se dieron cuenta que ella había metido la chancla entre una guadua. Me llamaron y me mostraron. Yo con la chancla en la mano la comparé con la foto y no me quedó duda de que era ella, de María Camila. Tomamos la decisión de llevarla a la estación de policía”.

Otro de los interrogatorios destacados por la Fiscalía fue el de Carlos Breiner, quien era pareja sentimental de Yulieth Angulo para la época de los hechos. El hombre describió la relación que mantenía con la hoy procesada y aseguró que con el paso del tiempo se volvió conflictiva.

En su declaración manifestó: “Ella era muy celosa y tóxica conmigo. Yo nunca le pregunté por amigos por evitar problemas”.

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Respecto al supuesto embarazo de Yulieth Angulo, explicó que comenzaron a surgir dudas sobre su autenticidad. Según el interrogatorio incorporado por la Fiscalía, afirmó: “Allí comencé a tener mis dudas de si verdaderamente estaba en embarazo y empecé a exigirle al fiscal del caso si nos podía ayudar realizando una prueba de embarazo”.

También relató que familiares de María Camila y de la propia procesada le suministraron información que aumentó sus sospechas. En su testimonio señaló: “Me llegó la información de un familiar de la víctima, quien me manifestó que Paola, hermana de Yulieth, decía que le sorprendía que su hermana estuviera en embarazo, sabiendo que ella se había hecho operar para no tener más hijos… Luego me llegó un mensaje… donde me daban a entender que ambos embarazos fueron falsos… Incluso manifestó que había pagado mucho dinero y aquí es donde me doy cuenta que fui una víctima de sus engaños”.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el propósito de los procesados no solo era quitarle la vida a María Camila, sino también apropiarse de la bebé que esperaba. Al resumir la teoría del caso, el fiscal aseguró: “Previo a quitarle la vida a María Camila, extrajeron violentamente de su vientre a la nacida viva Alahia Moncayo Potosí, a la que han sometido a desaparición forzada”.