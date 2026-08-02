Envían a la cárcel a Yulieth Angulo y otros 4 implicados en el asesinato de María Camila Potosí

Un juez de control de garantías envió a prisión a Yulieth Cecilia Angulo Escobar y a otros cuatro presuntos implicados en el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso conmocionó al país por la forma en la que ocurrió el crimen. La decisión se produjo tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la investigación para esclarecer completamente los hechos registrados el pasado 16 de julio en Cali.

La medida de aseguramiento en centro carcelario cobija también a Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes, según la investigación, habrían desempeñado distintos roles dentro del plan criminal.

Fiscalía sostiene que existió un plan para engañar a la víctima

De acuerdo con el ente acusador, los cinco procesados se habrían concertado para engañar a María Camila Potosí y trasladarla hasta un inmueble ubicado en el sector de Alto de Polvorines.

La investigación señala que Yulieth Angulo logró ganarse la confianza de la joven tras fingir durante varios meses que también estaba embarazada. El día de la desaparición la recogió en una motocicleta con el supuesto propósito de acompañarla a una pañalera, pero, presuntamente, cambió el recorrido y la llevó hasta la vivienda donde se habría ejecutado el crimen.



Según la hipótesis de la Fiscalía, una vez en el inmueble la víctima fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante y posteriormente le fue extraída la bebé que esperaba.

Los delitos imputados y la decisión del juez

Con base en los elementos de prueba recopilados durante la investigación, la Fiscalía imputó a los cinco procesados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio.

Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

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Tras analizar la solicitud de la Fiscalía y los argumentos expuestos durante las diligencias, el juez de control de garantías resolvió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

El caso de María Camila Potosí ha generado una profunda conmoción en Colombia desde que la joven fue reportada como desaparecida el 16 de julio, luego de salir hacia un control prenatal.

Días después, su cuerpo fue encontrado en una zona rural cercana al río Meléndez, en Cali. Posteriormente, las autoridades confirmaron el hallazgo de los restos de la bebé, Alahia, mientras avanzaban los operativos que permitieron identificar y capturar a los cinco presuntos responsables.

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En el curso de la investigación, la Fiscalía ha sostenido que el crimen habría sido planeado con antelación y que cada uno de los implicados cumplió un papel específico dentro del supuesto entramado criminal.

Aunque con la decisión judicial los cinco permanecerán privados de la libertad, el proceso continúa en etapa de investigación y serán los jueces de conocimiento quienes, una vez concluya el juicio, determinen si existe responsabilidad penal de los acusados por uno de los casos que más ha impactado al país en los últimos años.