Sale a la luz la suma que habría pactado Yulieth Angulo por el crimen de María Camila Potosí

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, sigue revelando nuevos detalles sobre la forma en la que, presuntamente, fue planeado el crimen.

Durante las audiencias de judicialización de los cinco capturados, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que el homicidio habría sido pactado por cierta suma, dinero que, según el ente acusador, habría sido acordado por Yulieth Cecilia Angulo Escobar con los cuatro hombres señalados de participar en el caso.

De acuerdo con la investigación, el pago hacía parte del plan para secuestrar a la joven, asesinarla y extraer a la bebé que esperaba. La revelación se conoce mientras avanzan las diligencias judiciales contra los cinco procesados, quienes fueron imputados por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios.

Caso María Camila Potosí. Foto: Redes sociales

Fiscalía reconstruyó el papel de cada uno de los capturados

Según la Fiscalía, Yulieth Cecilia Angulo Escobar fue la persona que ideó el plan y se ganó la confianza de María Camila al fingir durante varios meses que también estaba embarazada.



La investigación señala que el 16 de julio la recogió en una motocicleta con el pretexto de llevarla a una pañalera ubicada en el sector de Alto de Polvorines. Sin embargo, en lugar de dirigirse al establecimiento, la trasladó hasta una vivienda que, de acuerdo con el ente investigador, había sido conseguida previamente para ejecutar el crimen.

Una vez llegaron al inmueble, Nixon Steven Mondragón Cuero, según la hipótesis de la Fiscalía, abordó violentamente a María Camila y la atacó en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante. Posteriormente, presuntamente le extrajo a la bebé que tenía ocho meses de gestación.

Por su parte, Kevin Alexis López Orozco habría sido el encargado de coordinar la logística del crimen y de pactar el pago por la ejecución del homicidio. Entre tanto, Juan José Narváez Rodríguez es señalado de conducir el vehículo en el que fue trasladado el cuerpo hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde fue abandonado.

Publicidad

La Fiscalía también indicó que Edwin García Zuluaga habría cumplido funciones de vigilancia en el perímetro para alertar sobre la eventual presencia de las autoridades mientras se desarrollaban los hechos.

¿Por cuánto dinero fue acordado el crimen?

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la audiencia fue la revelación de la suma que, presuntamente, motivó la participación de los demás implicados.

Según la Fiscalía General de la Nación, Yulieth Angulo habría acordado el pago de 4 millones de pesos con los cuatro hombres que, de acuerdo con la investigación, participaron en la ejecución del crimen.

Publicidad

Las autoridades consideran que ese dinero era la contraprestación por colaborar en el secuestro, el asesinato de María Camila Potosí y la extracción de la bebé.

Esta hipótesis se suma a la línea investigativa que sostiene que Yulieth fingió un embarazo para hacer creer a su pareja sentimental que la niña era su hija y así mantener la relación.

Se conoció un nuevo video de Yulieth Angulo

Mientras continúa el proceso judicial, también salió a la luz un nuevo video en el que aparece Yulieth Cecilia Angulo Escobar tras su captura.

Las imágenes, de aproximadamente 27 segundos, fueron grabadas al interior de la estación de Policía Fray Damián, en Cali. En el registro se observa a la mujer ingresando al lugar de reclusión temporal con tapabocas, una chaqueta blanca y pantalón negro.

Durante el recorrido hacia las celdas, otras mujeres privadas de la libertad le gritan y silban desde el interior de la estación.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Yulieth permanece aislada mientras avanzan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Entretanto, la Fiscalía continúa fortaleciendo el proceso con las pruebas recopiladas durante las últimas semanas, entre ellas videos de cámaras de seguridad, interceptaciones, análisis forenses y los elementos incautados en los allanamientos realizados en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, con el propósito de esclarecer completamente uno de los crímenes que más ha conmocionado al país.