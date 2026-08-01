Explotó carro bomba frente al comando de Policía en Cúcuta: al almenos 10 heridos

Un camión bomba explotó en la madrugada de este sábado en inmediaciones del comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, en un hecho que generó una fuerte movilización de las autoridades y mantiene restringida la movilidad en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado dejó al menos 10 personas heridas, de las cuales siete serían uniformados de la Policía Nacional. Los lesionados reciben atención mientras las autoridades avanzan en la verificación de su estado de salud y en la consolidación del balance oficial.

La explosión se registró también a pocos metros de la Central de Abastos de Cúcuta, una de las principales zonas comerciales de la ciudad. Como medida de seguridad, las autoridades ordenaron el cierre de esta importante vía de acceso, mientras organismos de emergencia y unidades especializadas inspeccionan el lugar para descartar nuevos riesgos.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre los responsables del ataque ni sobre la magnitud de los daños materiales ocasionados por la detonación. Equipos de la Policía y demás organismos de seguridad permanecen en la zona adelantando las primeras labores de investigación.



Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte oficial con información consolidada sobre el número de víctimas, las afectaciones causadas por la explosión y las hipótesis que se manejan sobre este nuevo hecho de violencia en la capital de Norte de Santander.