Video: así recibieron las reclusas a señalada determinadora del crimen de María Camila Potosí

Un video de aproximadamente 27 segundos muestra el momento en que fue recibida en un centro de detención temporal de Cali la mujer identificada como Yulieth, señalada por la Fiscalía como la presunta determinadora del asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses.

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, la mujer permanece aislada del resto de las detenidas mientras avanzan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

En las imágenes, que habrían sido grabadas por otras mujeres privadas de la libertad, se observa a Yulieth vistiendo un pantalón negro, una chaqueta blanca y un tapabocas, mientras varias reclusas le silban y le gritan desde otras celdas.

Según lo conocido durante la investigación, Yulieth habría ganado la confianza de María Camila Potosí al coincidir con ella en espacios de capacitación para mujeres embarazadas. Incluso, de acuerdo con el relato de la familia de la víctima, la acompañó en algunas ocasiones a controles médicos antes de que se reportara su desaparición.



Las autoridades sostienen que la mujer habría engañado a María Camila para llevarla hasta una vivienda donde, posteriormente, fueron encontrados fluidos corporales, entre ellos sangre. Ese hallazgo hizo parte de las pruebas que permitieron la captura simultánea de cinco personas presuntamente vinculadas al crimen.

Crimen de María Camila Potosí y su bebé en Cali. Foto: Redes sociales y captura de video

La Fiscalía la señala como la presunta autora intelectual del secuestro y asesinato de la joven. Además, las autoridades investigan la presunta participación de alias 'K', quien habría coordinado el plan para engañar a la víctima, y de alias 'SH', señalado de trasladarla hasta el lugar donde ocurrió el homicidio. También se investiga el uso de un vehículo en el que habría sido movilizado el cuerpo de María Camila Potosí.

Al cierre de la diligencia judicial de este viernes, la audiencia de imputación de cargos fue suspendida y aplazada. En ese proceso, la Fiscalía buscará imputar a los capturados delitos como feminicidio agravado, secuestro y alteración de elementos materiales probatorios.