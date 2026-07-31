Revelan cómo habría sido la cesárea improvisada a la que sometieron a María Camila Potosí

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, sigue revelando detalles sobre la forma en la que, presuntamente, fue cometido el crimen.

Tras las capturas de cinco personas señaladas de participar en el caso, las autoridades dieron a conocer nuevos hallazgos que apuntan a que la víctima habría sido sometida a una cesárea improvisada antes de ser asesinada.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores y los resultados preliminares de la necropsia, María Camila habría sido secuestrada y torturada antes de que le extrajeran a su bebé. Esta hipótesis hace parte del expediente judicial con el que la Fiscalía presentará a los cinco capturados ante un juez de control de garantías.

El general Herbert Benavides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó previamente que María Camila presentaba más de 20 heridas ocasionadas con arma cortopunzante, principalmente en el cuello, el pecho y la cabeza, lesiones que evidencian la extrema violencia con la que fue atacada.



Las autoridades sostienen que el objetivo del plan criminal era extraer con vida a la bebé para que la principal sospechosa, identificada como Juliet Cecilia Angulo Escobar, pudiera hacerla pasar como su hija y mantener el engaño que, presuntamente, sostenía desde hacía varios meses sobre un supuesto embarazo.

Mientras avanzaba la investigación, otro hecho marcó el caso. Medicina Legal confirmó que los restos hallados cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo de María Camila corresponden a la bebé que esperaba la joven.

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El director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, explicó que el mismo equipo de patología forense que practicó la necropsia a María Camila fue el encargado de realizar el examen al cuerpo de la menor para establecer las circunstancias de su muerte y aportar nuevos elementos a la investigación.

La confirmación puso fin a la incertidumbre que existía desde que el CTI reportó el hallazgo de los restos en una zona boscosa cercana al sitio donde fue abandonado el cuerpo de la víctima.

Así habría participado cada capturado

La Fiscalía y la Policía capturaron a cinco personas señaladas de integrar el plan criminal.

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Según la investigación, Juliet Cecilia Angulo Escobar habría sido la autora intelectual del crimen y la encargada de ganarse la confianza de María Camila para convencerla de subir a la motocicleta en la que fue vista por última vez.

Crimen de María Camila Potosí y su bebé en Cali. Foto: Redes sociales y captura de video

Por su parte, alias 'Nilson' habría coordinado la ejecución del secuestro; alias 'SH' sería el responsable de disponer el lugar donde ocurrió el homicidio; alias 'Edu' habría transportado en motocicleta a Juliet después del crimen, mientras que un quinto capturado es investigado por su presunta participación en la manipulación y ocultamiento del cadáver.

Durante los allanamientos, las autoridades también encontraron elementos que fortalecen la investigación, entre ellos un trapero que, presuntamente, fue utilizado para limpiar la escena del crimen. Además, ubicaron el vehículo en el que habría sido transportado el cuerpo de María Camila, donde los peritos encontraron fluidos de sangre que, según los análisis de Medicina Legal, corresponden al ADN de la víctima.

Los cinco procesados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Entretanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y continúan revisando registros de cámaras de seguridad y demás evidencias para fortalecer el proceso judicial y establecer si existen más personas que hayan participado en el crimen que conmocionó a Cali y al país.