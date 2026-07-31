"Un plan macabro y horroroso": Policía reveló detalles de banda señalada por crimen de Camila Potosí

La captura de cinco personas por el asesinato de María Camila Potosí y de la bebé que esperaba permitió conocer nuevos detalles sobre la organización criminal que habría participado en el crimen.

De acuerdo con la Policía Nacional, varios de los detenidos hacen parte de Los Santa, una estructura delincuencial que opera en el sur de Cali y que ahora es señalada de intervenir en el secuestro y homicidio de la joven de 21 años.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavides, explicó que la mujer conocida con el alias de 'Julieth', quien fue captada por cámaras de seguridad transportando a María Camila en una motocicleta antes de su desaparición, tenía contacto con uno de los integrantes de esa organización y, presuntamente, acudió a él para ejecutar el plan criminal.

¿Quiénes son Los Santa?

En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el general Benavides explicó que las investigaciones permitieron establecer que uno de los capturados pertenece a la estructura delincuencial conocida como Los Santa.



Según el oficial, se trata de un grupo criminal que delinque principalmente en la comuna 18 de Cali, precisamente el sector donde ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición y el asesinato de María Camila Potosí.

Tomada de redes sociales

"Son un grupo criminal que delinque principalmente en la comuna 18, es decir, en la comuna donde fueron el lugar de los hechos, donde se presentó el crimen de María Camila. Están dedicados principalmente al tráfico de estupefacientes, pero también a la dinamización de homicidios", aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El oficial agregó que esta estructura ya hacía parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades debido a su presunta participación en otros hechos delictivos registrados en la ciudad.

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Así habría sido el contacto entre 'Julieth' y la organización

De acuerdo con la investigación, alias 'Julieth' mantenía algún tipo de relación con uno de los integrantes de Los Santa, aunque las autoridades aún no han establecido la naturaleza exacta de ese vínculo.

Lo que sí tienen claro los investigadores, según explicó el general Benavides, es que ambos se conocían y que ella habría recurrido a ese contacto para solicitar apoyo en el crimen.

"Esta mujer 'Julieth' tendría algún tipo de relación con uno de estos sujetos. No sabemos de qué tipo, pero sí se conocían. Ella lo contacta para que le ayudara en este ejercicio criminal", afirmó.

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La principal hipótesis de la Policía indica que la mujer habría ganado la confianza de María Camila tras conocerla en un programa dirigido a madres gestantes y, el 16 de julio, la convenció de subir a la motocicleta que conducía. En lugar de llevarla a su destino, presuntamente la trasladó hasta una vivienda ubicada en el corregimiento de La Buitrera, donde la esperaban otros implicados.

El comandante de la Policía reveló que el avance del caso fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad, testimonios, labores de inteligencia y evidencia forense recopilada durante las últimas semanas.

Según explicó, los investigadores lograron ubicar la vivienda donde, presuntamente, ocurrió el crimen. Allí realizaron un estudio técnico que permitió encontrar evidencias relevantes para el proceso judicial.

Además, las autoridades localizaron el vehículo que habría sido utilizado para transportar el cuerpo de María Camila hasta la zona cercana al río Meléndez, donde fue encontrado cuatro días después de su desaparición

"Encontramos rastros y fluidos como sangre que fueron corroborados por Medicina Legal y corresponderían al ADN de María Camila. Todo esto nos fue llevando a cada uno de estos delincuentes", señaló Benavides.

Ofrecieron dinero para ejecutar el crimen

Otro de los detalles revelados por el comandante de la Policía es que, según la investigación, alias 'Julieth' habría ofrecido dinero a integrantes de Los Santa para que participaran en el plan criminal.

Aunque el oficial no precisó la suma, indicó que las primeras hipótesis apuntan a que el pago prometido ni siquiera se habría concretado.

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"Inicialmente, de acuerdo con los análisis, les ofreció dinero. Inclusive creemos que ni siquiera se llevó a cabo el pago porque, de acuerdo con el perfil de 'Julieth', tampoco era una persona de grandes recursos", explicó.

Por estos hechos, cinco personas fueron capturadas y presentadas ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará delitos como feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios, mientras continúan las investigaciones para esclarecer por completo cómo operó el grupo señalado de participar en uno de los crímenes que más ha conmocionado a Cali en los últimos años.