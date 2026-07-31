Anhelaba tener ese pedacito de mi hija en casa: mamá de María Camila Potosí tras hallazgo de la bebé

Lo que comenzó como una angustiosa búsqueda el pasado 16 de julio ha culminado en una tragedia doble que conmociona al país. Tras el hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí el pasado 26 de julio, las autoridades confirmaron recientemente que los restos de su bebé, Alaya, también fueron encontrados sin vida.

El fin de una esperanza

Tomada de redes sociales

Para Alba, madre de María Camila, la noticia del hallazgo del cuerpo de la bebé fue devastadora.



"Nos cayó como un balde de agua fría. Anhelaba tener ese pedacito de mi hija en casa", expresó a los medios, tras explicar que la familia aún guardaba la ilusión de recuperar a ese "pedacito de Camila".

La desaparición ocurrió, luego de que la joven asistiera a una consulta médica de rutina en el puesto de salud Polvorines, donde fue vista por última vez subiendo a una motocicleta conducida por otra mujer.

Diez días después de su desaparición, el cuerpo de María Camila fue encontrado a orillas del río Meléndez, envuelto en sábanas y con heridas de arma blanca.

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La noticia de la muerte de la bebé ha afectado gravemente la salud de la abuela de la joven y ha dejado un vacío profundo, incluso en Dante, el perro de la víctima, quien según su familia se comporta de manera inusual en los lugares donde ella solía estar.

¿Qué dice la Fiscalía?

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de cinco presuntos responsables de este crimen. A los detenidos se les imputarán los delitos de feminicidio agravado.

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Alba recordó a su hija como una mujer alegre y muy ilusionada con su futuro como madre. Al referirse a los capturados, los describió como personas "sin corazón" y pidió que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley.

"Es sumamente difícil perdonar un acto de tal crueldad", concluyó, dejando el castigo final en manos de la justicia divina mientras espera que la justicia terrenal actúe con celeridad.

