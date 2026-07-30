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El inquietante lugar donde encontraron los restos que serían de la bebé de María Camila Potosí

Autoridades hallaron restos humanos que podrían corresponder a la bebé de María Camila Potosí, la joven asesinada el 16 de julio en Cali.

Crimen de María Camila Potosí.
Crimen de María Camila Potosí.
Foto: tomada de redes sociales.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Las autoridades confirmaron el hallazgo de unos restos humanos que podrían corresponder a la bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada el pasado 16 de julio en Cali, Valle del Cauca. Los restos fueron encontrados dentro de una bolsa en una zona boscosa de la capital vallecaucana.

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De acuerdo con la información oficial, las autoridades adelantan las diligencias de inspección técnica en el lugar del hallazgo para posteriormente trasladar los restos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizarán los análisis forenses necesarios para establecer plenamente su identidad.

En desarrollo de la investigación, la Fiscalía y la Policía capturaron a cinco personas que, según el ente acusador, tendrían participación directa en el crimen. Los detenidos corresponden a cuatro hombres y una mujer identificada como Yulieth Angulo, quien, de acuerdo con la investigación, fue registrada trasladando en una motocicleta a María Camila Potosí antes de su desaparición.

Según las autoridades, los cinco capturados habrían tenido roles previamente establecidos en los hechos ocurridos el pasado 16 de julio en Cali. Las capturas se materializaron mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas en Cali y Tuluá, donde además fueron incautados teléfonos celulares y una motocicleta que harán parte del material probatorio.

La Fiscalía anunció que los cinco procesados serán imputados por los delitos de feminicidio, secuestro y alteración de elementos materiales probatorios.

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