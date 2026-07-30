Fiscalía confirmó hallazgo de restos que podrían corresponder al bebé de María Camila Potosí

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de unos restos que podrían corresponder al bebé que esperaba María Camila Potosí, mientras avanzan las diligencias para esclarecer uno de los crímenes que más ha conmocionado al país en los últimos días.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, serán los expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quienes adelanten los análisis forenses para establecer plenamente la identidad de los restos encontrados. Hasta que concluyan esos estudios, las autoridades no han confirmado oficialmente que correspondan al bebé de María Camila Potosí.

Según se conoció, agentes del CTI informaron al fiscal encargado del caso que los restos fueron encontrados en una zona boscosa, un hallazgo que ahora hace parte del material probatorio recopilado durante la investigación.

Capturaron a cinco personas por el caso

El hallazgo se conoce el mismo día en que la Fiscalía y la Policía confirmaron las primeras cinco capturas relacionadas con el asesinato de María Camila Potosí.



Entre los detenidos figura la mujer que fue captada por cámaras de seguridad conduciendo la motocicleta en la que se movilizaba la joven el pasado 16 de julio, pocas horas antes de que desapareciera. Ese video se convirtió desde el inicio en una de las principales pruebas del caso, al tratarse del último registro conocido de la víctima con vida.

Capturados por el asesinato de María Camila Potosí. Foto: Policía

Las capturas fueron posibles luego de varios allanamientos realizados durante la madrugada de este jueves en Cali y Tuluá, en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Durante los procedimientos judiciales, las autoridades incautaron varios dispositivos tecnológicos que serán sometidos a análisis como parte de la investigación.

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Además, la Fiscalía aseguró que cuenta con registros de cámaras de seguridad e interceptaciones que, según el ente investigador, serían fundamentales para reconstruir cómo ocurrió el crimen y establecer el grado de participación de cada uno de los capturados.

De acuerdo con la información preliminar, las personas detenidas serían presentadas ante un juez para responder por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios.

Mientras Medicina Legal adelanta los análisis para confirmar la identidad de los restos hallados, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido con María Camila Potosí y el bebé que esperaba, en un caso que sigue generando conmoción e indignación en Cali y en el resto del país.