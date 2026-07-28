Policía investiga informaciones sobre la bebé de María Camila Potosí

Las autoridades reforzaron las acciones para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue encontrada sin vida en la comuna 18 de Cali.

Como parte de la investigación, se conformó un bloque especial de búsqueda para avanzar, tanto en el esclarecimiento del crimen, como en la ubicación de su bebé, cuyo paradero continúa siendo un misterio.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Helbert Benavidez, reveló que las autoridades trabajan sobre varias hipótesis relacionadas con el paradero de la menor.



"Se han recibido algunas informaciones, algunas llamadas que mencionarían que precisamente la bebé, desafortunadamente, no habría sobrevivido. Obviamente esa es una de las hipótesis que estamos trabajando y por eso se ha activado una búsqueda en el sector a través de las diferentes entidades. También estamos trabajando sobre la hipótesis de que la bebé podría estar viva, toda vez que no hay confirmación frente a ello, y por eso tenemos un equipo investigativo de Policía Judicial e Inteligencia realizando su búsqueda", manifestó el general Benavidez.

Pese a estas versiones, la madre de María Camila, Alba Ruby Gómez, aseguró que mantiene la esperanza de encontrar con vida a su nieta y pidió el respaldo de la ciudadanía para continuar con las labores de búsqueda.

"La esperanza que tengo y siento en mi corazón es que la bebé está viva y la vamos a recuperar. Por eso, estamos haciendo marchas, plantones y velatones. Esa es la esperanza que tengo: encontrar a la bebé, pero necesito el apoyo de todo el país", expresó Gómez.

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Como parte de las acciones desplegadas, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Estación de Policía del barrio Meléndez, desde donde se coordinan las labores de búsqueda y se analiza cada una de las pistas que reciben los investigadores.

Además, se realizan recorridos por la cuenca del río Meléndez, jornadas de volanteo y perifoneo para incentivar a la comunidad a suministrar información.

"Ante el llamado de la ciudadanía de la comuna 18, nos encontramos los organismos de socorro y las dependencias de la Alcaldía Distrital realizando un barrido en la cuenca del río Meléndez y en la parte alta de la comuna. También estamos entregando volantes para que la ciudadanía suministre cualquier información que ayude al esclarecimiento del caso de María Camila Potosí", manifestó Jorge Moreno, secretario (e) de Seguridad y Justicia de Cali.

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En medio de las diligencias, la Red de Salud Ladera, entidad de la que María Camila Potosí era usuaria, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y entregar toda la información que contribuya al esclarecimiento del caso.

Entre tanto, continúa vigente una recompensa de 200 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables de este crimen y establecer el paradero de la bebé.